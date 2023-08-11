Стало известно, почему Кейт Миддлтон выводит детей с детства в мир.

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поощряет "здоровые" отношения между своими тремя детьми. Жена принца Уильяма верит, что принцесса Шарлотта и принц Луи помогут снять давление с Джорджа в его будущей роли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевский биограф Кристофер Андерсен, написавший книгу "Король: Жизнь короля Карла III", говорит, что принцесса Уэльская не хочет, чтобы ее младшие дети чувствовали себя "запасными", как их дядя принц Гарри.

Эксперт сказал, что отношения между Джорджем и Шарлоттой, в частности, "намного здоровее, чем обычно в королевской семье".

"На принца Джорджа приходится все давление. У него есть два брата и сестра, которые могут ему помочь — которые могут немного разделить часть бремени", — говорит эксперт.

Дети Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

Он утверждает, что принц и принцесса Уэльские не хотят, чтобы Шарлотта, 8 лет, и Луи, 5 лет, чувствовали себя "в стороне".

Эксперт сказал, что супруги осознают, как принцу Гарри было "очень больно" из-за того, что он воспитывался в тени своего старшего брата, и осознают, что Шарлотта и Луи не чувствуют того же.

"Они не хотят чувствовать себя невидимыми в его тени", — рассказал Кристофер Андерсен.

Дети Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

Ранее в этом году принц Гарри сказал The Telegraph, что обеспокоен другими "запасными" членами королевской семьи.

Во время интервью герцог Сассекский отметил, что надеется, что его усилия осветить свою боль помогут следующему поколению.

"Хотя мы с Уильямом говорили об этом раз или два, и он четко дал мне понять, что я не отвечаю за его детей, я все равно чувствую ответственность. Из этих троих детей по крайней мере один закончит, как я, запасным. И это ранит, это меня волнует", — сказал Гарри.

Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: Reuters

Герцог также рассказал о своих собственных детях, отметив, что не позволит Арчи, своему старшему сыну, пройти через такой же "травматический" опыт, как он и его брат.

Другой королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал, как принц и принцесса Уэльски "облегчили" королевскую жизнь принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Этим летом принц Уильям взял Джорджа посмотреть на поединок Англии и Австралии на площадке для крикета в Лондоне в день рождения принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Тем временем восьмилетняя принцесса Шарлотта неожиданно появилась со своими родителями на Играх Содружества в Бирмингеме в августе прошлого года.

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс отметил, что принц и принцесса Уэльские целенаправленно используют подобные меры, чтобы приучить своих детей быть на публике.

"Мы знаем, какая спортивная Кэтрин, а также как тщательно они с Уильямом оберегают частную жизнь своих детей, когда они растут. Поэтому важно, когда они появляются на спортивных мероприятиях. Интерес огромен, но сбалансирован. Посещение спортивных матчей является одним из наиболее расслабленных способов подготовить Джорджа и Шарлотту к общественной жизни", — сказал эксперт.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.