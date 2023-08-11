Стало відомо, чому Кейт Міддлтон виводить дітей змалку в світ

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та дітьми. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заохочує "здорові" стосунки між своїми трьома дітьми. Дружина принца Вільяма вірить, що принцеса Шарлотта та принц Луї "допоможуть зняти тиск з Джорджа" у його майбутній ролі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Уникнути долі Гаррі

Королівський біограф Крістофер Андерсен, який написав книгу "Король: Життя короля Карла III", каже, що принцеса Уельська не хоче, щоб її молодші діти відчували себе "запасними", як їхній дядько принц Гаррі.

Експерт сказав, що стосунки між Джорджем і Шарлоттою, зокрема, "набагато здоровіші, ніж зазвичай у королівській родині".

"На принца Джорджа припадає весь тиск. У нього є двоє братів і сестер, які можуть йому допомогти — які можуть трохи розділити частину тягаря", — говорить експерт.

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Фото: Reuters

Він стверджує, що принц і принцеса Уельські не хочуть, щоб Шарлотта, 8 років, і Луї, 5 років, почувалися "осторонь".

Експерт сказав, що подружжя усвідомлює, як принцу Гаррі було "дуже боляче" через те, що він виховувався у тіні свого старшого брата, і усвідомлюють, що Шарлотта та Луї не відчувають того ж.

"Вони не хочуть почуватися невидимими в його тіні", — розповів Крістофер Андерсен.

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Фото: Reuters

Раніше цього року принц Гаррі сказав The Telegraph, що він стурбований іншими "запасними" членами королівської родини.

Під час інтерв'ю герцог Сассекський зазначив, що сподівається, що його зусилля висвітлити власний біль допоможуть наступному поколінню.

"Хоча ми з Вільямом говорили про це раз чи двічі, і він чітко дав мені зрозуміти, що я не відповідаю за його дітей, я все одно відчуваю відповідальність. З цих трьох дітей принаймні один закінчить, як я, запасним. І це болить, це мене хвилює", — сказав Гаррі.

Кейт Міддлтон та принц Луї. Фото: Reuters

Герцог також розповів про своїх власних дітей, сказавши, що не дозволить Арчі, своєму старшому синові, пройти через такий же "травматичний" досвід, як він і його брат.

Інший королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів, як принц і принцеса Уельські "полегшили" королівське життя принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Цього літа принц Вільям взяв Джорджа подивитися на поєдинок Англії та Австралії на майданчику для крикету у Лондоні в день народження принцеси Діани.

Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Тим часом, восьмирічна принцеса Шарлотта несподівано з'явилася зі своїми батьками на Іграх Співдружності в Бірмінгемі в серпні минулого року.

Королівський експерт Річард Фіцвільямс зазначив, що принц і принцеса Уельські цілеспрямовано використовують подібні заходи, щоб привчити своїх дітей бути на публіці.

"Ми знаємо, яка спортивна Кетрін, а також як ретельно вони з Вільямом оберігають приватне життя своїх дітей, коли вони ростуть. Тому важливо, коли вони з'являються на спортивних заходах. Інтерес величезний, але це збалансовано. Відвідування спортивних матчів, є одним із найбільш розслаблених способів підготувати Джорджа та Шарлотту до громадського життя", — сказав експерт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.