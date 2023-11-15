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Стало известно, почему на самом деле Гарри Стайлз лишился своей фирменной прически

15 ноября 2023 12:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало известно, почему на самом деле Гарри Стайлз лишился своей фирменной прически
Певец Гарри Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Гарри Стайлз недавно удивил своих поклонников, побрив голову. У музыканта была причина это сделать: он хотел сохранить анонимность на свидании со своей любимой актрисой Тейлор Рассел.

Об этом сообщает издание DailyMail.

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По словам инсайдеров, певец хотел обеспечить себе "несколько недель или месяцев" анонимности. Поэтому сбрил свои фирменные кудри.

 

"Гарри хотел сохранить некоторую анонимность. Если бы после бритья головы некоторые люди не обращали на него внимания в течение нескольких недель или месяцев, это, пожалуй, был бы лучший сценарий", — говорит источник.

Однако Стайлза быстро вычислили: "Это была его основная причина, но теперь, когда его разоблачили, все идет как всегда. Волосы быстро отрастут, поэтому его не беспокоит новый вид. Ему просто хотелось бы, чтобы это продолжалось дольше и чтобы люди не узнавали его".

О романе пары стало известно в начале лета, после того как актрису заметили на концерте Стайлза, а затем они отправились на прогулку. По словам инсайдеров, в этих отношениях оба настроены серьезно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Гарри по уши влюблен в Тейлор. Он любит проводить с ней столько времени, сколько может. А также видит с ней будущее. Все очень серьезно", — говорит источник из окружения артиста.

В прошлом году Гарри разбежался с Оливией Уайлд, с которой встречался больше года. Оливия на 10 лет старше Стайлза, и к тому же, по слухам, бросила ради него Джейсона Судейкиса, от которого у нее двое детей. А после расставания певца застали за поцелуями с подругой Оливии Эмили Ратаковски.

Напомним, Гарри Стайлз чуть не потерял зрение на концерте в Вене.

Ранее Гарри Стайлз остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет.

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