Стало відомо, чому насправді Гаррі Стайлз позбувся своєї фірмової зачіски

Співак Гаррі Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles/

Співак Гаррі Стайлз нещодавно здивував своїх шанувальників, поголивши голову. У музиканта була причина це зробити: він хотів зберегти анонімність на побаченнях зі своєю коханою актрисою Тейлор Рассел.

Про це повідомляє видання DailyMail.

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За словами інсайдерів, співак хотів забезпечити собі "кілька тижнів чи місяців" анонімності. Тож зголив свої фірмові кучері.

"Гаррі хотів зберегти деяку анонімність. Якби після гоління голови деякі люди не звертали на нього уваги протягом кількох тижнів або місяців, це, мабуть, був би найкращий сценарій", — говорить джерело.

Однак Стайлса швидко вирахували: "Це була його основна причина, але тепер, коли його викрили, все йде як завжди. Волосся швидко відросте, тому його не турбує новий вигляд. Йому просто хотілося б, щоб це тривало довше і щоб люди не впізнавали його".

Про роман пари стало відомо на початку літа, після того як актрису помітили на концерті Стайлса, а потім вони вирушили на прогулянку. За словами інсайдерів, у цих відносинах обидва налаштовані серйозно.

"Гаррі по вуха закоханий у Тейлор. Він любить проводити з нею стільки часу, скільки може. А також бачить з нею майбутнє. Все дуже серйозно, і Гаррі безперечно бачить майбутнє з Тейлор", — говорить джерело з оточення артиста.

Минулого року Гаррі розбігся з Олівією Вайлд, з якою зустрічався понад рік. Олівія на 10 років старша за Стайлса, і до того ж, за чутками, кинула заради нього Джейсона Судейкіса, від якого в неї двоє дітей. А після розставання співака застали за поцілунками з подругою Олівії Емілі Ратаковськи.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс ледь не втратив зір на концерті у Відні.

Раніше Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету.