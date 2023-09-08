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Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям помянут Елизавету II

8 сентября 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям помянут Елизавету II
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц и принцесса Уэльские помянут первую годовщину смерти королевы Елизаветы II небольшой частной службой в Уэльсе. Семья посетит собор Святого Дэвида в Сент-Дэвидсе, в графстве Пембрукшир.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ровно год назад Елизавета ІІ ушла из жизни в возрасте 96 лет. Поэтому сегодня король Великобритании Чарльз ІІІ почтит жизнь и службу своей матери молитвами в Балморале, где Ее Величество скончалась 8 сентября 2022 года.

Принц и принцесса Уэльские помянут королеву в Сент-Дэвидсе. Елизавета II была первым монархом, посетившим собор Святого Давида со времен Реформации, когда она прибыла туда со своим мужем, покойным герцогом Эдинбургским, во время королевской поездки в Уэльс в августе 1955 г. после ее коронации.

 

Королева Елизавета II. Фото: Reuters
Королева Елизавета II. Фото: Reuters

Уильям и Кейт присоединятся к короткой частной службе, которая почтит жизнь покойной королевы.

Затем они встретятся с членами местной общины в соседнем монастыре, включая местных жителей, встречавшихся с Елизаветой II во время ее визитов в Сент-Дэвидс.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл назвали причины своих неудач: при чем здесь Елизавета II.

Напомним, ранее мы писали, что умер миллиардер, обвинявший королевскую семью в убийстве принцессы Дианы.

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