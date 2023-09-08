Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям пом'януть Єлизавету ІІ

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

Принц і принцеса Уельські пом'януть першу річницю смерті королеви Єлизавети II невеликою приватною службою в Уельсі. Родина відвідає собор Святого Девіда в Сент-Девідсі, в графстві Пембрукшир.

Про це пише Daily Mail.

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Рівно рік тому Єлизавета ІІ пішла з життя у віці 96 років. Тож сьогодні король Великої Британії Чарльз ІІІ вшанує життя і службу своєї матері молитвами в Балморалі, де Її Величність померла 8 вересня 2022 року.

Принц і принцеса Уельські пом’януть королеву у Сент-Девідсі. Єлизавета II була першим монархом, який відвідав собор Святого Давида з часів Реформації, коли вона прибула туди зі своїм чоловіком, покійним герцогом Единбурзьким, під час королівської поїздки до Уельсу в серпні 1955 року після її коронації.

Королева Єлизавета ІІ. Фото: Reuters

Вільям і Кейт приєднаються до короткої приватної служби, яка включатиме вшанування життя покійної королеви.

Потім вони зустрінуться з членами місцевої громади в сусідньому монастирі, включаючи місцевих жителів, які зустрічалися з Єлизаветою II під час її візитів до Сент-Девідс.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл назвали причини своїх невдач: до чого тут Єлизавета II.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани.