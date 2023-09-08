Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям пом'януть Єлизавету ІІ arrow

Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям пом'януть Єлизавету ІІ

8 вересня 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям пом'януть Єлизавету ІІ
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц і принцеса Уельські пом'януть першу річницю смерті королеви Єлизавети II невеликою приватною службою в Уельсі. Родина відвідає собор Святого Девіда в Сент-Девідсі, в графстві Пембрукшир.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Королівська родина сумує за Єлизаветою ІІ

Рівно рік тому Єлизавета ІІ пішла з життя у віці 96 років. Тож сьогодні король Великої Британії Чарльз ІІІ вшанує життя і службу своєї матері молитвами в Балморалі, де Її Величність померла 8 вересня 2022 року.

Принц і принцеса Уельські пом’януть королеву у Сент-Девідсі. Єлизавета II була першим монархом, який відвідав собор Святого Давида з часів Реформації, коли вона прибула туди зі своїм чоловіком, покійним герцогом Единбурзьким, під час королівської поїздки до Уельсу в серпні 1955 року після її коронації.

 

Королева Єлизавета ІІ. Фото: Reuters
Королева Єлизавета ІІ. Фото: Reuters

Вільям і Кейт приєднаються до короткої приватної служби, яка включатиме вшанування життя покійної королеви.

Потім вони зустрінуться з членами місцевої громади в сусідньому монастирі, включаючи місцевих жителів, які зустрічалися з Єлизаветою II під час її візитів до Сент-Девідс.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл назвали причини своїх невдач: до чого тут Єлизавета II.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз