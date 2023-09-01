Стало відомо, як король Чарльз свого часу відреагував на народження принца Гаррі

Принц Чарльз с принцем Гарри. Фото: Reuters

Неожиданные аудиозаписи принцессы Дианы поражают своей откровенностью. Леди Ди в свое время рассказала о том, что король Чарльз сказал, что он был "разочарован", когда родился принц Гарри, потому что пара "думала, что это будет девочка".

Об этом пишет Daily Mail.

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Аудио было записано Дианой в 1990-х годах для ее биографа Эндрю Мортона, опубликовавшего бестселлер "Диана: ее правдивая история".

На записи Диана утверждает, что Чарльз сказал ее матери Фрэнсис Шанд Кидд на крестинах принца Гарри в 1984 году: "Мы очень разочарованы, мы думали, что это будет девочка".

На что Фрэнсис сказала, что он должен "понять, что тебе посчастливилось иметь ребенка".

Принцесса записала семь часов аудио, когда она еще была замужем за королем Чарльзом, который тогда был принцем Уэльским.

Принцесса также рассказала, как порезала себя ножом для бумаги, бросалась с лестницы, когда была беременна, и страдала булимией.

Ранее принцесса Уэльска Кейт Миддлтон встретилась с британскими школьниками. Дети невольно попросили супругу принца Уильяма нарушить протокол.

Напомним, изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро" — продадут на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файед. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.