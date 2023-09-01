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Стало відомо, як король Чарльз свого часу відреагував на народження принца Гаррі

1 вересня 2023 19:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало відомо, як король Чарльз свого часу відреагував на народження принца Гаррі
Принц Чарльз з принцом Гаррі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Неочікувані аудіозаписи принцеси Діани вражають своєю відвертістю. Леді Ді свого часу розповіла про те, що король Чарльз сказав, що він був "розчарований", коли народився принц Гаррі, тому що пара "думала, що це буде дівчинка".

Про це пише Daily Mail.

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Аудіо було записане Діаною в 1990-х роках для її біографа Ендрю Мортона, який опублікував бестселер "Діана: її правдива історія".

На записі Діана стверджує, що Чарльз сказав її матері Френсіс Шанд Кідд на хрестинах принца Гаррі в 1984 році: "Ми дуже розчаровані, ми думали, що це буде дівчинка".

На що Френсіс сказала, що він повинен "усвідомити, що тобі пощастило мати дитину".

Принцеса записала сім годин аудіо, коли вона ще була заміжня за королем Чарльзом, який тоді був принцом Уельським.

 

Принцеса також розповіла, як порізала себе ножем для паперу, кидалася зі сходів, коли була вагітна, і страждала на булімію.

Раніше принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілась з британськими школярами. Діти мимохіть попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.

Нагадаємо, вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани, — комплект "Лебедине озеро" — продадуть на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.

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