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Стало известно, как именно Тимберлейк решил разорвать отношения с Бритни Спирс

21 октября 2023 22:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, как именно Тимберлейк решил разорвать отношения с Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующий же вторник, 24 октября, выйдут в продажу мемуары "Женщина во мне" американской певицы Бритни Спирс. Многие страницы книги посвящены роману с шоуменом Джастином Тимберлейком. Стало известно, как прошел день, когда он сообщил Бритни о расставании.

Об этом пишет издание Page Six.

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Выяснилось, что Тимберлейк бросил Спирс, прислав ей СМС из двух слов It's over, что в переводе с английского "Все кончено". Это произошло в феврале 2002 года. Бритни тогда было всего 20, она активно работала на съемочной площадке музыкального клипа Overprotected: The Darkchild Remix в центре Лос-Анджелеса.

Режиссер Крис Эпплбаум показал Спирс за кулисами за считанные часы до того, как ее бросил Тимберлейк. Он упомянул, что Бритни внезапно исчезла примерно на 20-40 минут. По его словам, это слишком долго, такая остановка обходится продюсерам минимум в 20 тысяч долларов.

Бритни Спирс
Бритни Спирс за считанные часы до расставания с Джастином Тимберлейком. Фото: Google

Когда он подошел к ее трейлеру, то увидел, как певица сидит на полу, скрестив ноги, с размазанным макияжем и в слезах. Спирс, одетая в спортивный костюм от Juicy Couture, поднесла свой раскладной телефон Motorola к Эпплбауму и сказала: "Я не могу в это поверить. Посмотри это. Это произошло". Затем она показала текст от Тимберлейка, в котором было написано: "Все кончено".

По словам Эпплбаума, Тимберлейк был взбешен из-за интрижки Бритни с хореографом Уэйдом Робсоном. Спирс признала неосторожность в новых мемуарах.

Тимберлейк и Бритни
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс впервые призналась, с кем действительно потеряла девственность. Также мы рассказывали, как Тимберлейк "утешал" Спирс после аборта.

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