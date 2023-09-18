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Стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар"

18 сентября 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар"
В Украине выбрали фильм, который будет представлять страну на премии "Оскар". Фото: instagram.com/urbanro/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Оскаровский комитет выбрал фильм на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "20 дней в Мариуполе".

Об этом пишет Суспільне.

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Лента "20 дней в Мариуполе" — это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и сценариста Мстислава Чернова. К созданию картины присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию.

 

Фильм рассказывает о начале полномасштабной войны в Мариуполе, о нападении российских оккупантов на город 24 февраля 2022 года и показывает бомбардировку жилых домов и роддома, жизнь людей в блокадном городе, бесконечные обстрелы.

Фильм был избран путем голосования членами Украинского оскаровского комитета.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Териконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

"20 дней в Мариуполе" получила награды Международного кинофестиваля в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), DocEdge (Новая Зеландия), премий Cinema for Peace (Германия), Royal Television Society (Великобритания) и специальную награду Тима Гетеринг кино Sheffield DocFest 2023 в Великобритании.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий.

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