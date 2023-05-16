Стало известно, какие убытки терпит Калифорния из-за забастовки сценаристов

Американские сценаристы на забастовке. Фото: Twitter/itsskip

В начале мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Поэтому производство многих проектов, как в киноиндустрии, так и на телевидении, стали на паузу. Страдает не только Голливуд, но и экономика.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Экономические риски

О влиянии забастовки сценаристов на экономику штата Калифорния, в которой сосредоточено основное кинопроизводство, рассказали представители Гильдии. В качестве примера они вспомнили предыдущую забастовку, которая была в 2007 году и длилась 100 дней. За это время ущерб экономике только Калифорнии составил 2,1 млрд долларов.

С учетом инфляции текущая забастовка обходится штату в 30 миллионов долларов в день. Если эта забастовка также продлится 100 дней, то экономика Калифорнии может понести убытки в размере трех миллиардов долларов.

В рамках забастовки все входящие в Гильдию сценаристы прекратили свою профессиональную деятельность. Сценаристы требуют у студий улучшения рабочих условий, в том числе повышения минимального гонорара и более строгого регулирования нейросетей при написании сценариев.

К тому же было сорвано соглашение с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony. Переговоры продолжались шесть недель. Гильдия сценаристов отметила, что стриминговые компании и студии не согласились на гарантии уровня еженедельной занятости.

Забастовка сценаристов. Фото: Twitter/bectu

На фоне забастовки уже отложили съемки известных шоу и одного фильмв Marvel. Так, например, приостановлено производство финального сезона сериала "Очень странные дела". Также мы рассказывали, что в будущем триллере об убийстве Джона Кеннеди появятся голливудские звезды.