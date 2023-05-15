У трилері про вбивство Джона Кеннеді з'являться топові голлівудські зірки

35-й президент США Джон Кеннеді. Фото: Wikipedia

Американський режисер Девід Мемет, який написав сценарій фільму "Ганнібал" з актором Ентоні Гопкінсом, зніме стрічку про вбивство Джона Кеннеді. Головні ролі зіграють відомі голлівудські зірки.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці проєкту

Головні ролі в трилері Assassination ("Вбивство") зіграють Аль Пачіно, Вігго Мортенсен, Джон Траволта, Шая Лабаф та Кортні Лав. Фільм розповість про вбивство Джона Кеннеді з погляду мафіозі міста Чикаго, Сема Джанкані. На думку деяких істориків, він відіграв значну роль в організації вбивства американського президента. Вважається, що Сем замовив замах як розплату за спробу Кеннеді підірвати авторитет мафії після того, як вона допомогла йому стати очільником США.

Режисер Девід Мемет написав сценарій стрічки у співавторстві з Ніколасом Селоцці – онуковим племінником мафіозі Сема Джанкані. Оператором-постановником майбутньої стрічки стане Роберт Елсвітт. Він отримав премію "Оскар" за фільм "Нафта" 2007 року режисера Пола Томаса Андерсона.

Зйомки фільму Assassination планують розпочати у вересні цього року в канадському місті Ванкувер.

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