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У трилері про вбивство Джона Кеннеді з'являться топові голлівудські зірки

15 травня 2023 18:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У трилері про вбивство Джона Кеннеді з'являться топові голлівудські зірки
35-й президент США Джон Кеннеді. Фото: Wikipedia
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський режисер Девід Мемет, який написав сценарій фільму "Ганнібал" з актором Ентоні Гопкінсом, зніме стрічку про вбивство Джона Кеннеді. Головні ролі зіграють відомі голлівудські зірки.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці проєкту 

Головні ролі в трилері Assassination ("Вбивство") зіграють Аль Пачіно, Вігго Мортенсен, Джон Траволта, Шая Лабаф та Кортні Лав. Фільм розповість про вбивство Джона Кеннеді з погляду мафіозі міста Чикаго, Сема Джанкані. На думку деяких істориків, він відіграв значну роль в організації вбивства американського президента. Вважається, що Сем замовив замах як розплату за спробу Кеннеді підірвати авторитет мафії після того, як вона допомогла йому стати очільником США. 

Режисер Девід Мемет написав сценарій стрічки у співавторстві з Ніколасом Селоцці – онуковим племінником мафіозі Сема Джанкані. Оператором-постановником майбутньої стрічки  стане Роберт Елсвітт. Він отримав премію "Оскар" за фільм "Нафта" 2007 року режисера Пола Томаса Андерсона. 

Зйомки фільму Assassination планують розпочати у вересні цього року в канадському місті Ванкувер. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільму "Титанік", британська акторка Кейт Вінслет разом зі своєю дочкою Міа Тріплтон з'явилася на церемонії вручення телевізійної премії BAFTA TV Awards.

Також ми розповідали, що американські акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс повертаються до зйомок відомого фільму: шанувальники чекали на це 20 років.

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