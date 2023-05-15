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Стало известно имя первого звездного тренера 13-го сезона шоу "Голос країни"

15 мая 2023 12:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно имя первого звездного тренера 13-го сезона шоу "Голос країни"
Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Продолжается кастинг участников 13-го сезона популярного талант-шоу "Голос країни". В то же время создатели украинской версии популярного телевизионного формата объявили имя первого звездного тренера.

Об этом стало известно в соцсетях проекта.

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Впервые зрители "Голосу країни" увидят в кресле фронтвумэн группы The Hardkiss Юлию Санину. Она записала видео прямо во время конкурса "Евровидение-2023", которое вела в прямом эфире вместе с британскими знаменитостями.

"Наконец-то это кресло мечты мое. Поэтому хочу пригласить всех, кому интересно участие, музыкантов, на кастинг. Не упустите, пожалуйста, свой шанс. Мы с вами обязательно встретимся там", — сказала на видео Санина в одном из платьев, в которой она была в финале "Евровидения-2023".

Юлия отметила, что в 13-м сезоне будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишут и исполняют собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторов собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня — это миссия. Поэтому жду настоящие таланты", — подытожила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что подопечный Нади Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл.

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