Стало известно, кто из украинских звезд выступит в фан-зоне "Евровидение-2023": расписание событий

Место проведения 67-го конкурса "Евровидение" в Ливерпуле (Англия). Фото: liverpoolworld.uk

За четыре дня до первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 5 мая, в английском Ливерпуле откроется фан-зона — Eurovision Village (ДеревняЕвровидения). Гостей конкурса и жителей города будут развлекать многие артисты со всего мира. Среди них будут и украинские звезды.

Об этом сообщает соорганизатор конкурса "Суспільне".

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Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra станут хедлайнерами открытия фан-зоны и выступят на одной сцене вместе со звездами из мира поп-музыки, госпела и оперы. Деревня для еврофанов расположится на Pier Head в Ливерпуле. Своим выступлением украинская группа откроет девятидневную культурную программу, которая продлится до 13 мая.

"Мы никогда раньше не были в Ливерпуле, и знаете, выступать там, где начинали сами The Beatles, — будет очень вдохновительно. Мы верим, что организаторы "Евровидения" этого года смогут лучше передать украинскую атмосферу в оформлении шоу в Ливерпуле", — поделился Олег Псюк, лидер Kalush Orchestra.

Локация Eurovision Village в Ливерпуле. Фото: Eurovision.tv

В тот же день программу продолжит перформанс Welcome to Eurotopia ("Добро пожаловать в Евротопию"), который представляет собой чрезвычайную музыкальную одиссею, созданную в сотрудничестве между группой ливерпульских и украинских музыкантов, среди которых: Натали Маккул, Stealing Sheep, Helleroid, Krapka;KOMA и Ирина Муха.

Деревня Евровидения объединит живые выступления, перфомансы и диджей-сеты вместе с концертами специальных приглашенных гостей. Отдельная зона фестиваля, Discover Ukraine (Откройте Украину), будет посвящена празднованию творчества украинских художников.

6 мая Деревня Евровидения покажет прямую трансляцию коронации нового короля Великобритании Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после чего на сцену выйдут участники "Евровидения".

8 мая на сцене Деревни Евровидения в Ливерпуле выступят украинские звезды, в частности: группы "Антитіла" и Go_A, а также alyona alyona и Jerry Heil.

11 мая перед показом второго полуфинала, победительница "Евровидения-2016" Джамала в сопровождении филармонического оркестра BBC представит новый альбом QIRIM, написанный на основе крымско-татарских народных песен.

13 мая на сцене Деревни Евровидения состоится главное событие — грандиозный финальный концерт со специально приглашенными гостями, который перерастет в общий просмотр гранд-финала "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

"В течение девяти дней мы проведем настоящий праздник музыки и единства, с известными именами, международными артистами и молодыми талантами, которые поднимутся на сцену с выступлениями — и все это на фоне потрясающей набережной города. Украина, конечно, сквозная нить, поэтому кроме выступлений на сцене, для нас действительно важно посвятить Украине специальные зоны, которые будут сосредоточены на всех аспектах украинской культуры", — подытожила директор департамента культуры Ливерпуля Клер Макколган.

Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню. Также мы рассказывали, что Украина появится в визитках стран-участников Евровидения-2023 под музыку композитора Дмитрия Шурова (Pianoбой).