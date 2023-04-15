Стало известно, кто из мировых звезд точно выступит на коронации Чарльза III

Король Чарльз III на одном из мероприятий. Фото: Reuters/EUROP ROY

Уже через три недели в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Большинство известных артистов не нашли в своем концертном графике время для сына Елизаветы II и отказались выступать на торжествах.

Впрочем, праздник не обойдется без суперзвезд, сообщает издание BBC.

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Хедлайнерами на концерте в честь коронации короля Чарльза III стали Кэти Перри, Андреа Бочелли и Лайонел Ричи. Также выступят группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.

От выступления на коронации отказались Гарри Стайлс, Элтон Джон, Робби Уильямс, группа Spice Girls, Адель, Эд Ширан и другие именитые артисты. Многие в соцсетях считали такое количество отказов подозрительным и даже оскорбительным для действующего монарха.

Биограф королевской семьи Кристофер Андерсон сказал, что люди придают слишком много значения потому, что объясняется простой нестыковкой в расписании. К примеру, Гарри Стайлс и Эд Ширан сейчас находятся в туре.

"Сомнительно, что кто-то действительно добровольно отказался бы от приглашения выступить на коронации. Это уникальный исторический момент, да и концерт соберет огромное количество зрителей", — заявил он.

Отметим, что коронация Чарльза III пройдет 6 мая, а звездный концерт отгремит на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, почему Меган Маркл останется в США и не улетит на торжества вместе с мужем, принцем Гарри. Также мы показывали фоторепортаж с первой Пасхи королевской семьи без Елизаветы II.