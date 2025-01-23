Оскар-2025 - когда пройдет церемония

Кинопремия "Оскар-2025". Фото: Andrew Eccles/Variety

Церемония вручения "Оскар" состоится в марте. Киноакадемия во время церемонии почтит тех, кто так храбро боролся против лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет издание Independent.

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Академия кинематографических искусств и наук сообщила, что церемония состоится 2 марта, а ее ведущим будет комик Конан О'Брайен.

Сообщается, что в этом году церемония "отойдет от живых выступлений" номинантов в категории "Лучшая песня" и вместо этого сосредоточится на авторах песен. Также вернут моменты из "Фабрики звезд 5", когда отдельные актеры фильма узнавали номинантов.

Также стало известно, что сегодня, 23 января, Академия объявит номинантов на нынешнюю премию "Оскар".

"97-я церемония вручения "Оскаров", которую проведет невероятный Конан О'Брайен, станет праздником связи и сотрудничества — чествованием объединяющего духа и творческой синергии киноискусства. Мы подчеркнем преобразующую силу командной работы, которая воплощает кинематографическое видение в жизнь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что дом принца Гарри и Меган Меган в Калифорнии может уничтожить лесной пожар. Также "король ужасов" Стивен Кинг призвал отменить нынешнюю кинопремию "Оскар" из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.