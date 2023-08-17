Стало известно, когда выйдет новый сезон сериала "Американские истории ужасов"

Сериал "Американские истории ужасов". Фото: Google

Создатели сериала "Американские истории ужасов" объявили дату релиза третьего сезона. Это спин-офф хита Райана Мерфи и Брэда Фелчака, шоу "Американская история ужасов".

Об этом сообщает издание Collider.

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Подробности

Новые эпизоды выйдут 26 октября. В сезоне будет четыре серии. Их покажут на стриминговом сервисе Hulu в специальной подборке Huluween, посвященной празднованию Хэллоуина.

В первых двух сезонах "Американских историй ужасов" снялись актеры Мэтт Бомер, Билли Лурд, Кайя Гербер, Чарльз Мелтон, Белла Торнта и другие. Какие звезды попали в каст нового сезона, продюсеры до сих пор держат в секрете. Известно лишь, что в эпизоде под названием "Солитер" появится звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз", Лиза Ринна.

Анонс нового сезона сериала "Американские истории ужасов". Фото: Collider

Также осенью на экранах появится двенадцатый сезон "Американской истории ужасов". Его премьера намечена на 20 сентября. Он выходит с 2011 года. Каждый сезон шоу повествует отдельную историю.

"Американские истории ужасов" появился в 2021 году. В этом шоу каждая серия посвящена отдельной истории, часто придуманной во время работы над основным сериалом. Первый сезон состоял из семи эпизодов, второй из восьми.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix отложил съемки четвертого сезона "Ведьмака". Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов".