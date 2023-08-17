Стало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Американські історії жахів"
Творці серіалу "Американські історії жахів" оголосили дату релізу третього сезону. Це спіноф хіта Раяна Мерфі та Бреда Фелчака, шоу "Американська історія жахів".
Про це повідомляє видання Collider.
Подробиці
Нові епізоди вийдуть 26 жовтня. У сезоні буде чотири серії. Їх покажуть на стрімінговому сервісі Hulu у спеціальній добірці Huluween, присвяченій святкуванню Гелловіну.
У перших двох сезонах "Американських історій жахів" знялися актоори Метт Бомер, Біллі Лурд, Кайя Гербер, Чарльз Мелтон, Белла Торнта інші. Які зірки потрапили до касту нового сезону, продюсери й досі тримають в секреті.Відомо лише, що в епізоді під назвою "Солітер" з'явиться зірка реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз", Ліза Рінна.
Також восени на екранах з'явиться дванадцятий сезон "Американської історії жахів". Його прем'єра запланована на 20 вересня. Він виходить з 2011 року. Кожен сезон шоу розповідає окрему історію.
"Американські історії жахів" з'явився 2021 року. У цьому шоу кожна серія присвячена окремій історії, яка часто придумана під час роботи над основним серіалом. Перший сезон складався із семи епізодів, другий — із восьми.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака". Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".