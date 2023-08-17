Стало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Американські історії жахів"

Серіал "Американські історії жахів". Фото: Google

Творці серіалу "Американські історії жахів" оголосили дату релізу третього сезону. Це спіноф хіта Раяна Мерфі та Бреда Фелчака, шоу "Американська історія жахів".

Про це повідомляє видання Collider.

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Подробиці

Нові епізоди вийдуть 26 жовтня. У сезоні буде чотири серії. Їх покажуть на стрімінговому сервісі Hulu у спеціальній добірці Huluween, присвяченій святкуванню Гелловіну.

У перших двох сезонах "Американських історій жахів" знялися актоори Метт Бомер, Біллі Лурд, Кайя Гербер, Чарльз Мелтон, Белла Торнта інші. Які зірки потрапили до касту нового сезону, продюсери й досі тримають в секреті.Відомо лише, що в епізоді під назвою "Солітер" з'явиться зірка реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз", Ліза Рінна.

Анонс нового сезону серіалу "Американські історії жахів". Фото: Collider

Також восени на екранах з'явиться дванадцятий сезон "Американської історії жахів". Його прем'єра запланована на 20 вересня. Він виходить з 2011 року. Кожен сезон шоу розповідає окрему історію.

"Американські історії жахів" з'явився 2021 року. У цьому шоу кожна серія присвячена окремій історії, яка часто придумана під час роботи над основним серіалом. Перший сезон складався із семи епізодів, другий — із восьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака". Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".