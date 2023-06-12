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Стало известно, когда выйдет третья часть фэнтези "Веном"

12 июня 2023 20:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, когда выйдет третья часть фэнтези "Веном"
Постер фильма "Веном". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Создатели третьей части фэнтезийного фильма "Веном" определились с датой релиза. Продолжение франшизы с Томом Харди в главной роли готовят к выпуску в октябре 2024 года.

Об этом сообщает издание Variety.

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Подробности

Информацией о релизе будущего фильма поделились не продюсеры, а британская актриса Джуно Темпл, которая сыграет в ленте одного из персонажей. По словам 33-летней звезды, триквел "Венома" должен выйти в прокат 3 октября 2024 — предыдущие части тоже выпускали в этом месяце.

Она также сообщила, что съемки картины должны начаться совсем скоро. Однако более точной информацией на этот счет она не поделилась.

В ленте сыграют Том Харди, который вернется к роли Эдди Брока, и Чиветел Эджиофор (известный благодаря драме "12 лет рабства"). Режиссером и одним из сценаристов кинокомикса выступает Келли Марсел. Она работала над сюжетом "Круэллы" (2021).

О франшизе "Веном"

Является частью медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony" Marvel. Рассказывает о журналисте Эдди Броке, в которого вселился инопланетный симбиоз, по имени Веном. Первый фильм вышел в 2018 году, второй — в 2021-м. В совокупности картины собрали в мировом прокате более 1 млрд 350 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" станет анимационным сериалом. Также мы рассказывали, что в США снимут новую версию фильма ужасов "Лепрекон", вышедшего 30 лет назад.

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