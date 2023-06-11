У США знімуть нову версію фільму жахів "Лепрекон", який вийшов 30 років тому

Кадр з фільму "Лепрекон". Фото: Google

Через п'ять років після прем'єри стрічки "Лепрекон повертається", провального сиквелу оригінальної стрічки 1993-го, американська кіностудія Lionsgate розпочала роботу над новою версією популярного фільму жахів.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Подробиці

Режисером ремейку став Феліпе Варгас — творець короткометражного фільму "Молочні зуби", який відзначили на багатьох кінопреміях. Проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, дату прем'єри поки що не анонсовано. Втім директорка з виробництва Lionsgate Ерін Вестерман вже прокоментувала старт роботи над майбутнім фільмом.

"Навіть через 30 років після свого дебюту ця франшиза все ще зачаровує. Ми раді уявити своє нове бачення. Ми в захваті від режисерського бачення Феліпе. У його руках цей фільм буде дуже страшним та дуже веселим", — сказала вона.

Перший фільм вийшов на екрани 1993 року, і в ньому дебютувала Дженніфер Еністон. Для неї роль у фільмі жахів стала першою в кіно (не серіалах). Попри те, у своїх рецензіях кінокритики розгромили фільм, тому вдалось успішно пройти в прокаті. Наступні сім фільмів не були такими комерційно вдалими.

Англійський актор Ворвік Девіс, який грав вбивцю Лепрекона у всіх фільмах серії, окрім двох останніх, у майбутній стрічці не з'явиться.

Кінодебют Дженніфер Еністон у фільмі "Лепрекон". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор та продюсер Він Дізель назвав дату релізу останнього фільму франшизи "Форсаж". Також ми розповідали, чи повернеться Джонні Депп до ролі капітана Джека Горобця у франшизі "Пірати Карибського моря".