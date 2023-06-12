Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, коли вийде третя частина фентезі "Веном" arrow

Стало відомо, коли вийде третя частина фентезі "Веном"

12 червня 2023 20:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, коли вийде третя частина фентезі "Веном"
Постер фільму "Веном". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Творці третьої частини фентезійного фільму "Веном" визначились з датою релізу. Продовження франшизи з Томом Гарді у головній ролі готують до випуску у жовтні 2024 року. 

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Подробиці 

Інформацією про реліз майбутнього фільму поділились не продюсери, а британська акторка Джуно Темпл, яка зіграє у стрічці одного із персонажів. За словами 33-річної зірки, триквел "Венома" має вийти у прокат 3 жовтня 2024 року — попередні частини теж випускали цього місяця.

Вона також повідомила, що зйомки картини мають розпочатися вже зовсім скоро. Проте точнішою інформацією з цього приводу вона не поділилася.

У стрічці зіграють Том Гарді, який повернеться до ролі Едді Брока, і Чиветел Еджіофор (відомий зокрема завдяки драмі "12 років рабства"). Режисером та одним зі сценаристів кінокоміксу виступає Келлі Марсел. Вона працювала над сюжетом "Круелли" (2021).

Про франшизу "Веном"

Є частиною медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony" Marvel. Розповідає про журналіста Едді Брока, у якого вселився інопланетний симбіоз, на ім'я Веном. Перший фільм вийшов 2018 року, другий — 2021-го. У сукупності стрічки зібрали в прокаті понад 1 млрд 350 млн доларів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом. Також ми розповідали, що у США знімуть нову версію фільму жахів "Лепрекон", який вийшов 30 років тому.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB