Стало відомо, коли вийде третя частина фентезі "Веном"

Постер фільму "Веном". Фото: Google

Творці третьої частини фентезійного фільму "Веном" визначились з датою релізу. Продовження франшизи з Томом Гарді у головній ролі готують до випуску у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

Інформацією про реліз майбутнього фільму поділились не продюсери, а британська акторка Джуно Темпл, яка зіграє у стрічці одного із персонажів. За словами 33-річної зірки, триквел "Венома" має вийти у прокат 3 жовтня 2024 року — попередні частини теж випускали цього місяця.

Вона також повідомила, що зйомки картини мають розпочатися вже зовсім скоро. Проте точнішою інформацією з цього приводу вона не поділилася.

У стрічці зіграють Том Гарді, який повернеться до ролі Едді Брока, і Чиветел Еджіофор (відомий зокрема завдяки драмі "12 років рабства"). Режисером та одним зі сценаристів кінокоміксу виступає Келлі Марсел. Вона працювала над сюжетом "Круелли" (2021).

Про франшизу "Веном"

Є частиною медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony" Marvel. Розповідає про журналіста Едді Брока, у якого вселився інопланетний симбіоз, на ім'я Веном. Перший фільм вийшов 2018 року, другий — 2021-го. У сукупності стрічки зібрали в прокаті понад 1 млрд 350 млн доларів по всьому світу.

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