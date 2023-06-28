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Стало известно, зачем Канье Уэст оскорблял евреев

28 июня 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, зачем Канье Уэст оскорблял евреев
Рэпер Канье Уэст. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом году американский рэпер Канье Уэст получил звание главного антисемита в США. За оскорбление евреев его не раз блокировали в соцсетях. Стало известно, зачем он делал скандальные и подчас шокирующие высказывания.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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В новом документальном фильме Канье Уэста обвинили в том, что он оскорбил бывшего делового партнера и друга антисемитскими высказываниями. Речь идет об Алексе Кляйне, техническом предпринимателе. Он работал с рэпером над Stem Player, который тот использовал для выпуска своего альбома Donda 2.

Алекс решил прекратить сотрудничество с бывшим мужем Ким Кардашьян из-за тревожного поведения, в том числе публичного восхваления диктаторов Гитлера и Путина. В результате он оказался на волне гневной расистской тирады.

По словам Кляйна, работавшего с Уэстом в 2019-2022 годах, его антисемитские публичные заявления являются сознательной политической стратегией.

"Он считает, что это его явная судьба, его богоизбранная судьба стать президентом. Он использовал эти антиеврейские заявления как часть политической платформы, и он сказал мне, что пытался сделать то, что сделал Трамп более интенсивно", — заявил Алекс.

Когда ведущий документального фильма спросил, состоит ли план Уэста в том, чтобы превзойти Трампа, Кляйн не раздумывая ответил "Да".

Рэпер Канье план Уэст. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что жена Канье Уэста прогулялась по городу босиком в колготках без нижнего белья. Также мы рассказывали, что Канье Уэст предстанет перед судом.

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