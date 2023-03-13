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Стало известно, под каким номером выступят TVORCHI в финале "Евровидения-2023"

13 марта 2023 17:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
TVORCHI выступят в финале "Евровидения" 13 мая
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 13 марта во время встречи глав делегаций конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле состоялась жеребьевка выступлений представителей стран на музыкальном первенстве. Получила свой номер и украинская группа TVORCHI, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

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Под каким номером выступят TVORCHI

TVORCHI в финале конкурса выступят под номером 19.

За жеребьевкой наблюдал исполнительный супервайзер песенного конкурса "Евровидение" Мартин Остердал.

Участники от Украины автоматически попадают в финал конкурса, поскольку в прошлом году коллектив Kalush Orchestra, представлявший Украину, победил на "Евровидении-2022".

13 мая группа выступит в грандфинале со своей песней Heart Of Steel.

Но, поскольку в нашей стране россия развязала полномасштабную войну, в целях безопасности организаторы решили провести конкурс в Ливерпуле в Великобритании Представитель этой страны в 2022 году занял на музыкальном конкурсе второе место.

Напомним, ранее мы рассказывали, что группа TVORCHI представила песню об украинских киберсуперменах. Также мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.

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