Стало известно, под каким номером выступят TVORCHI в финале "Евровидения-2023"

TVORCHI выступят в финале "Евровидения" 13 мая

Сегодня, 13 марта во время встречи глав делегаций конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле состоялась жеребьевка выступлений представителей стран на музыкальном первенстве. Получила свой номер и украинская группа TVORCHI, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Под каким номером выступят TVORCHI

TVORCHI в финале конкурса выступят под номером 19.

За жеребьевкой наблюдал исполнительный супервайзер песенного конкурса "Евровидение" Мартин Остердал.

Участники от Украины автоматически попадают в финал конкурса, поскольку в прошлом году коллектив Kalush Orchestra, представлявший Украину, победил на "Евровидении-2022".

13 мая группа выступит в грандфинале со своей песней Heart Of Steel.

Но, поскольку в нашей стране россия развязала полномасштабную войну, в целях безопасности организаторы решили провести конкурс в Ливерпуле в Великобритании Представитель этой страны в 2022 году занял на музыкальном конкурсе второе место.

Напомним, ранее мы рассказывали, что группа TVORCHI представила песню об украинских киберсуперменах. Также мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.