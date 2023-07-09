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Стало известно, что на самом деле делали Дорофеева с Кацуриным в столичном ЦНАПе

9 июля 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, что на самом деле делали Дорофеева с Кацуриным в столичном ЦНАПе
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певицу Надю Дорофееву (DOROFEEVA) и ее бойфренда, ресторатора Мишу Кацурина заметили в одном из ЦНАПов столицы. В соцсетях сразу же начали распространяться слухи, что звездная парочка решила зарегистрировать свои отношения. Впрочем, в госучреждение Надя и Миша обратились по другой причине.

Об этом в своем Telegram канале сообщил шоумен Слава Демин.

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Фотография, на которой Дорофеева и Кацурин в компании госслужащей решают вопрос, облетела все паблики и новостные сайты. На фоне слухов о возможной свадьбе пары это привело к резонансу. Надя лаконично прокомментировала новость: мол, с любимым они оформляли субсидии.

В то же время друг многих знаменитостей, Слава Демин заявил, что о свадьбе парочки пока речь не идет.

"Точно знаю, что именно на этой фотографии они не расписывались, а выписывалась Надя из общего дома Крюковщины, где жила вместе с Вовой Дантесом (бывший муж Дорофеевой. — Ред.)", — написал Демин.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин в столичном ЦНАПе. Фото: Instagram/v_solomka

В тот же день Владимир Дантес с друзьями готовил шашлык, вероятно, именно в частном доме, в котором он жил с Надей. Согласно сториз, в этом доме шоумен продолжает жить. Впрочем, накануне он искал квартиру в столице для себя, своей любимой, бизнесвумен Даши Кацуриной и ее двух детей, которых она родила от нынешнего бойфренда Дорофеевой.

Владимир Дантес с друзьями. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес откровенно высказался о вероятной свадьбе бывшей жены Нади Дорофеевой. Также мы рассказывали, что Дорофеева представила клип на песню, которую написала с бойфрендом Кацуриным.

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