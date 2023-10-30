Стало известно, что победитель "Голоса країни-13" совершит со своей наградой

Победитель "Голоса країни-13" Михаил Панчишин и Артем Пивоваров. Фото: менеджмент проекта

Шоу "Голос країни-13" выбрало своего победителя. Им стал военный ВСУ Михаил Панчишин, который отдаст награду на благотворительность.

Об этом стало известно в эфире "Сніданку з 1+1" .

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Суперфинал "Голосу країни" был благотворительным: телезрители благодаря своим смс и "суперголосам" в мобильных приложениях донатили для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

За победу в суперфинале "Голосу країни" соревновались 8 участников из разных команд. В последний этап 13 сезона прошли два вокалиста: военный тылового обеспечения, 24-летний Юрий Городецкий из команды Dorofeeva, а также комиссованный по состоянию здоровья военный, 25-летний Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. По результатам зрительского голосования победителем стал Михаил Панчишин, более известный по позывному Ptashkin. Свою победу вокалист посвятил своим собратьям. Артём Пивоваров говорит, что после победы они решили передать награду на благотворительность.

Победитель "Голоса країни-13" Михаил Панчишин и Артем Пивоваров. Фото: менеджмент проекта

"Сейчас мы хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших страницах в социальных сетях, поэтому хотим обратиться к нашей многомиллионной аудитории, к нашим украинцам, чтобы они донатили, ведь эти средства будут направлены на адресную поддержку наших военных, а именно подразделения Михаила "Боевые бобры" , — говорит Артем.

Михаил поделился, что участие в "Голосі країни" — это только старт сотрудничества с Артемом, ведь уже в скором времени они представят совместную работу.

"Вчера было очень комфортно выступать вместе с Артемом, это были два огня, которые сплелись в костер. Через три недели мы выпускаем общую песню с Артемом и всеми другими участниками нашей команды. Эта песня была создана на слова живой украинской легенды — поэтессы Лины Костенко, которая любезно позволила положить ее стихотворение "Відмикаю світанок скрипковим ключем" на музыку. Вместе с командой мы уже записали песню и сняли клип, поэтому очень скоро презентуем его и надеемся на вашу поддержку", — говорит Михаил.

К тому же Михаил поделился своей главной мечтой.

Победитель "Голоса країни-13" Михаил Панчишин с другими участниками шоу. Фото: менеджмент проекта

"Военному, который возвращается после окопов и боевых действий, очень тяжело. Ему ничего не интересно, ничего не хочется и только друзья, наставники могут вытащить из этого состояния. Для меня таким человеком стал Артем, он постоянно говорил: давай, это твой путь, нужно его проживать.Ты просыпаешься утром и ничего не хочется делать, а потом ты включаешься и люди, которые в тебя верят, вдыхают жизнь. Я хотел бы, чтобы каждый военный, который будет возвращаться, имел друзей, родных, которые будут его поддерживать, занимать какими-то делами и этим реабилитировать военного", — говорит Панчишин.

Во время эфира на сцене "Голосу країни" выступили звездные гости: хитмейкер MONATIK, участница "Голосу країни", певица KOLA и финалистка 12 сезона проекта Марта Липчей. Ведущими проекта традиционно были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Напомним, песни финалиста "Голосу Країни" нашли на российском стриминговом ресурсе.

Ранее продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны.