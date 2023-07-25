Стало известно, что спасет от уголовного дела экс-парня Ким Кардашьян
В начале весны американский комик Питер Дэвидсон попал в серьезное ДТП. 29-летняя звезда въехал в дом в Беверли-Хиллз, Калифорния (США). Наркотики и алкоголь не являлись причинами ДТП. Впрочем, голливудскому ловеласу придется отвечать перед обществом за свой проступок.
Об этом сообщает издание Page Six.
Что угрожает артисту
Бывший бойфренд светской львицы Ким Кардашьян, певицы Арианы Гранде, супермодели Эмили Ратаковски и многих других красавиц должен выполнить общественные работы после обвинения в неосторожном вождении.
Представитель окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес заявил, что если комик будет соблюдать определенные условия, в его досье не будет уголовного преступления. Согласно условиям программы, Дэвидсон должен выполнить 50 часов общественных работ, посетить 12 часов школы дорожного движения и пройти обучение в больнице или морге.
29-летний комик также сможет выполнять свои общественные работы в пожарной части Нью-Йорка, где его отец работал до гибели во время терактов 11 сентября 2001 года.
Об аварии
Поздним вечером, в 23:00 по местному времени, Дэвидсон был за рулем Mercedes. В салоне также находилась его девушка, актриса Чейз Суи Уондерс. По свидетельствам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости.
Питер не справился с управлением, перепрыгнул на бордюр, столкнулся с пожарным гидрантом, прокатился по газону и врезался в угол дома. Полиция Беверли-Гиллз подтвердила, что автомобильная авария повредила городское имущество и что к ДТП причастен Дэвидсон. Звездные пассажиры тогда не пострадали.
Напомним, ранее мы писали, что бывший бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе: от чего страдает Пит Дэвидсон. Также мы рассказывали, что еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях.