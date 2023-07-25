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Стало известно, что спасет от уголовного дела экс-парня Ким Кардашьян

25 июля 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, что спасет от уголовного дела экс-парня Ким Кардашьян
Комик Пит Дэвидсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале весны американский комик Питер Дэвидсон попал в серьезное ДТП. 29-летняя звезда въехал в дом в Беверли-Хиллз, Калифорния (США). Наркотики и алкоголь не являлись причинами ДТП. Впрочем, голливудскому ловеласу придется отвечать перед обществом за свой проступок.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Бывший бойфренд светской львицы Ким Кардашьян, певицы Арианы Гранде, супермодели Эмили Ратаковски и многих других красавиц должен выполнить общественные работы после обвинения в неосторожном вождении.

Представитель окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес заявил, что если комик будет соблюдать определенные условия, в его досье не будет уголовного преступления. Согласно условиям программы, Дэвидсон должен выполнить 50 часов общественных работ, посетить 12 часов школы дорожного движения и пройти обучение в больнице или морге.

29-летний комик также сможет выполнять свои общественные работы в пожарной части Нью-Йорка, где его отец работал до гибели во время терактов 11 сентября 2001 года.

Об аварии

Поздним вечером, в 23:00 по местному времени, Дэвидсон был за рулем Mercedes. В салоне также находилась его девушка, актриса Чейз Суи Уондерс. По свидетельствам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости.

Питер не справился с управлением, перепрыгнул на бордюр, столкнулся с пожарным гидрантом, прокатился по газону и врезался в угол дома. Полиция Беверли-Гиллз подтвердила, что автомобильная авария повредила городское имущество и что к ДТП причастен Дэвидсон. Звездные пассажиры тогда не пострадали.

Место звездного ДТП. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что бывший бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе: от чего страдает Пит Дэвидсон. Также мы рассказывали, что еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях.

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