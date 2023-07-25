Стало відомо, що врятує від кримінальної справи ексхлопця Кім Кардаш'ян

Комік Піт Девідсон. Фото: Google

На початку весни американський комік Пітер Девідсон потрапив у серйозне ДТП. 29-річна зірка в'їхав у будинок в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія (США). Наркотики та алкоголь не були причинами ДТП. Втім голлівудському ловеласу доведеться відповідати перед суспільством за свою провину

Про це повідомляє видання Page Six.

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Колишній бойфренд світської левиці Кім Кардаш’ян, співачки Аріани Гранде, супермоделі Емілі Ратаковські та багатьох інших красунь повинен виконати громадські роботи після звинувачення в необережному водінні.

Представник окружної прокуратури округу Лос-Анджелес заявив, що якщо комік дотримуватиметься певних умов, у його досьє не буде кримінального злочину. Згідно з умовами програми, Девідсон повинен виконати 50 годин громадських робіт, відвідати 12 годин школи дорожнього руху та пройти навчання в лікарні чи морзі.

29-річний комік також зможе виконувати свої громадські роботи в пожежній частині Нью-Йорка, де працював його батько до загибелі під час терактів 11 вересня 2001 року.

Про аварію

Пізно ввечері, о 23:00 за місцевим часом, Девідсон був за кермом Mercedes. В салоні також знаходилась його дівчина, акторка Чейз Суї Вондерс. За свідченнями очевидців автівка їхала на високій швидкості.

Пітер не впорався з керуванням, перескочив на бордюр, зіткнувся з пожежним гідрантом, прокотився по газону та врізався в кут будинку. Поліція Беверлі-Гіллз підтвердила, що автомобільна аварія пошкодила міське майно, і що до ДТП причетний Девідсон. Зіркові пасажири тоді не постраждали.

Місце зіркового ДТП. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон. Також ми розповідали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.