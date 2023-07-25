Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, що врятує від кримінальної справи ексхлопця Кім Кардаш'ян arrow

Стало відомо, що врятує від кримінальної справи ексхлопця Кім Кардаш'ян

25 липня 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, що врятує від кримінальної справи ексхлопця Кім Кардаш'ян
Комік Піт Девідсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку весни американський комік Пітер Девідсон потрапив у серйозне ДТП. 29-річна зірка в'їхав у будинок в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія (США). Наркотики та алкоголь не були причинами ДТП. Втім голлівудському ловеласу доведеться відповідати перед суспільством за свою провину 

Про це повідомляє видання Page Six. 

Читайте також:

Що загрожує артисту

Колишній бойфренд світської левиці Кім Кардаш’ян, співачки Аріани Гранде, супермоделі Емілі Ратаковські та багатьох інших красунь повинен виконати громадські роботи після звинувачення в необережному водінні.

Представник окружної прокуратури округу Лос-Анджелес заявив, що якщо комік дотримуватиметься певних умов, у його досьє не буде кримінального злочину. Згідно з умовами програми, Девідсон повинен виконати 50 годин громадських робіт, відвідати 12 годин школи дорожнього руху та пройти навчання в лікарні чи морзі.

29-річний комік також зможе виконувати свої громадські роботи в пожежній частині Нью-Йорка, де працював його батько до загибелі під час терактів 11 вересня 2001 року. 

Про аварію

Пізно ввечері, о 23:00 за місцевим часом, Девідсон був за кермом Mercedes. В салоні також знаходилась його дівчина, акторка Чейз Суї Вондерс. За свідченнями очевидців автівка їхала на високій швидкості. 

Пітер не впорався з керуванням,  перескочив на бордюр,  зіткнувся з пожежним гідрантом, прокотився по газону та врізався в кут будинку. Поліція Беверлі-Гіллз підтвердила, що автомобільна аварія пошкодила міське майно, і що до ДТП причетний Девідсон. Зіркові пасажири тоді не постраждали. 

Місце зіркового ДТП. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон. Також ми розповідали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз