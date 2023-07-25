Стало відомо, що врятує від кримінальної справи ексхлопця Кім Кардаш'ян
На початку весни американський комік Пітер Девідсон потрапив у серйозне ДТП. 29-річна зірка в'їхав у будинок в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія (США). Наркотики та алкоголь не були причинами ДТП. Втім голлівудському ловеласу доведеться відповідати перед суспільством за свою провину
Про це повідомляє видання Page Six.
Що загрожує артисту
Колишній бойфренд світської левиці Кім Кардаш’ян, співачки Аріани Гранде, супермоделі Емілі Ратаковські та багатьох інших красунь повинен виконати громадські роботи після звинувачення в необережному водінні.
Представник окружної прокуратури округу Лос-Анджелес заявив, що якщо комік дотримуватиметься певних умов, у його досьє не буде кримінального злочину. Згідно з умовами програми, Девідсон повинен виконати 50 годин громадських робіт, відвідати 12 годин школи дорожнього руху та пройти навчання в лікарні чи морзі.
29-річний комік також зможе виконувати свої громадські роботи в пожежній частині Нью-Йорка, де працював його батько до загибелі під час терактів 11 вересня 2001 року.
Про аварію
Пізно ввечері, о 23:00 за місцевим часом, Девідсон був за кермом Mercedes. В салоні також знаходилась його дівчина, акторка Чейз Суї Вондерс. За свідченнями очевидців автівка їхала на високій швидкості.
Пітер не впорався з керуванням, перескочив на бордюр, зіткнувся з пожежним гідрантом, прокотився по газону та врізався в кут будинку. Поліція Беверлі-Гіллз підтвердила, що автомобільна аварія пошкодила міське майно, і що до ДТП причетний Девідсон. Зіркові пасажири тоді не постраждали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон. Також ми розповідали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.