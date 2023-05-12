Стало известно, сколько получил адвокат Бритни Спирс за защиту интересов певицы

Американская певица Бритни Спирс и ее адвокат. Фото: коллаж Новини.LIVE

Два года назад отца американской певицы Бритни Спирс , Джейми, официально отстранили от опеки знаменитой дочери. Он был ее опекуном 13 лет. В этом громком деле артистке помогал известный адвокат Мэтью Розенгарт. Стало известно, сколько денег он получил за свою работу с Бритни Спирс.

Об этом пишет издание TMZ.

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Деньги от Спирс

По информации таблоида Бритни заплатила Розенгарту 4 млн 201 тысячу долларов. И это только за последние полтора года. Этот гонорар отвечает юридической работе, которую бывший федеральный прокурор и прокурор министерства юстиции США выполнял в основном по окончании дела по опекунству звезды.

Эта цифра представляет лишь часть того, что Бритни заплатила Розенгарту. Гонорары адвоката сейчас приближаются к отметке в 6 миллионов долларов. Это заставило команду Спирс отложить дальнейшее сотрудничество с адвокатом по поводу юридических консультаций по поводу выхода мемуаров певицы.

Впрочем, Розенгарт согласился работать на безвозмездной основе в течение дела против отца звезды, Джейми Спирс.

Американский адвокат Мэтью Розенгарт. Фото: Wikimedia Commons

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс расскажет о романе с ирландским актером Колином Фарреллом в своих мемуарах. Также мы рассказывали, что первый муж Бритни Спирс отомстил ей и сыграл свадьбу.