Стало известно, в каком порядке конкурсанты "Евровидения-2023" выступят в финале

Выступление Miss Demeanour, Mercedes Bends и Tomara Thomas во втором полуфинале "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Накануне в английском Ливерпуле прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Все финалисты определились, а организаторы объявили, под какими номерами они выйдут на сцену завтра, 13 мая.

Об этом сообщается в соцсетях конкурса.

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Порядок выступления конкурсантов в финале

По результатам двух полуфиналов в финал "Евровидения-2023" квалифицировались 20 стран. Еще до начала конкурса места в нем автоматически были забронированы за "Великой пятеркой" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и Украиной как победительницей "Евровидения-2022".

Группа TVORCHI выйдет на сцену во второй половине шоу. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк споют композицию Heart of Steel ("Сердце из стали") под номером 19. Это было известно еще до прямых трансляций.

Однако, свои номера получили участники из полуфиналов.

Украинцы, находящиеся за границей, смогут проголосовать за TVORCHI по завершении выступления всех конкурсантов. В отличие от полуфиналов, в котором участники отбирались в финал только благодаря зрительскому голосованию, в финале "Евровидения-2023" будут учитываться и баллы национального профессионального жюри. Их имена до завершения конкурса содержатся в секрете.

Напомним, ранее мы писали о результатах второго полуфинала "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что в прямом эфире "Евровидения" прозвучали "Щедрик", хит Назария Яремчука и стихотворение Тараса Шевченко.