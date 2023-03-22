Стало известно, в какую сумму обойдется подготовка номера TVORCHI для "Евровидения-2023"
Уже в начале мая в английском городе Ливерпуль пройдет песенный конкурс "Евровидение-2023", который совместно проводят Великобритания и Украина. Стало известно сколько денег пойдет на подготовку, сопровождение и создание сценической постановки номера для группы TVORCHI.
Информация доступна на сайте Prozorro.
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Подробности
Джеффри и Андрей представляют Украину с песней Heart of Steel (в переводе с английского — стальное сердце). На подготовку постановки номера уйдут три миллиона гривен.
Дороже всего будет стоить разработка идеи и сценария постановки номера и хореографии с шоу-балетом и артистами, декорациями, реквизитом, спецэффектами и световым сопровождением, а также репетициями — 882,4 тыс. грн.
Разработку и изготовление этих декораций, а также их доставку в Ливерпуль оценили в 765,9 тыс. грн, а организацию командировки режиссера-постановщика номера, его помощника, двух танцовщиков, продюсера, хореографа и гримера-стилиста в Ливерпуль с 1 по 16 мая в 695,3 тыс. грн. Эта сумма также включает в себя стоимость страхования, виз, проезда, проживания в Варшаве и официальной гостинице в Ливерпуле.
Прочие расходы:
- костюмы — 193,6 тыс. грн
- графическое сопровождение номера — 193,6 тыс. грн
- фотосессия и видео режиссерского видения постановки — 128,3 тыс. грн
- спецэффекты в номере — 127,8 тыс. грн
Договор заключили с ФОПом Ириной Дячук. Как пишет Телеграмм-канал "Культурная прачечная", она сотрудничает с агентством detali, клиентами которого является группа TVORCHI. С агентством также сотрудничает продюсер певца ALEKSEEV, Олег Боднарчук.
Напомним, ранее мы писали, что участники "Евровидения-2023" TVORCHI представили песню об украинских киберсуперменах. Также мы рассказывали, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина.