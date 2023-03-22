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Стало известно, в какую сумму обойдется подготовка номера TVORCHI для "Евровидения-2023"

22 марта 2023 17:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа TVORCHI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в начале мая в английском городе Ливерпуль пройдет песенный конкурс "Евровидение-2023", который совместно проводят Великобритания и Украина. Стало известно сколько денег пойдет на подготовку, сопровождение и создание сценической постановки номера для группы TVORCHI.

Информация доступна на сайте Prozorro.

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Подробности

Джеффри и Андрей представляют Украину с песней Heart of Steel (в переводе с английского — стальное сердце). На подготовку постановки номера уйдут три миллиона гривен.

Дороже всего будет стоить разработка идеи и сценария постановки номера и хореографии с шоу-балетом и артистами, декорациями, реквизитом, спецэффектами и световым сопровождением, а также репетициями — 882,4 тыс. грн.

Разработку и изготовление этих декораций, а также их доставку в Ливерпуль оценили в 765,9 тыс. грн, а организацию командировки режиссера-постановщика номера, его помощника, двух танцовщиков, продюсера, хореографа и гримера-стилиста в Ливерпуль с 1 по 16 мая в 695,3 тыс. грн. Эта сумма также включает в себя стоимость страхования, виз, проезда, проживания в Варшаве и официальной гостинице в Ливерпуле.

Прочие расходы:

  • костюмы — 193,6 тыс. грн
  • графическое сопровождение номера — 193,6 тыс. грн
  • фотосессия и видео режиссерского видения постановки — 128,3 тыс. грн
  • спецэффекты в номере — 127,8 тыс. грн

Договор заключили с ФОПом Ириной Дячук. Как пишет Телеграмм-канал "Культурная прачечная", она сотрудничает с агентством detali, клиентами которого является группа TVORCHI. С агентством также сотрудничает продюсер певца ALEKSEEV, Олег Боднарчук.

Напомним, ранее мы писали, что участники "Евровидения-2023" TVORCHI представили песню об украинских киберсуперменах. Также мы рассказывали, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина.

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