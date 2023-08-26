Стало известно ради какой "миссии" Козловского отпустили в Киев с фронта

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Недавно певец Виталий Козловский на несколько дней вернулся в столицу с фронта. Артист поделился, что имеет определенную цель визита, но только сегодня полностью показал выступление, заставившее его вернуться в столицу.

Об этом Козловский рассказал в Instagram.

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"Еще буквально вчера я был на позициях и жил в блиндаже, а сегодня стою на сцене…Это два противоположных мира, которые сошлись в противоречии. В конце концов меня отпустили в Киев ради этого выступления. Большое волнение и большая честь. Пою после речи Владимира Зеленского. Пою, чтобы почтить погибшего Героя, чья Мать получает отличие из рук Президента. Посмертно. Пою символически песню Того, кто в свое время стал моим проводником и наставником. Которая имеет сейчас особый смысл для каждой, кто ждет сына с войны", — поделился артист, который спел на мероприятии песню "Скрябина" "Мама".

После выступления уже через несколько дней Виталий Козловский был опять на фронте. В День Независимости Украины он обратился к украинцам с речью на передовой. Артист служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Защитник рассказал, что был в смертельной опасности и поблагодарил Бога, что остался жив.

Ранее уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.

Напомним, Козловский показал жизнь на передовой.