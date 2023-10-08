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Стало известно, какую компенсацию выплатит Ариана Гранде бывшему мужу

8 октября 2023 09:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, какую компенсацию выплатит Ариана Гранде бывшему мужу
Певица Арина Гранде. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Ариана Гранде и агент по продаже элитной недвижимости Далтон Гомес завершили бракоразводный процесс. Бывшим возлюбленным удалось относительно быстро решить финансовые вопросы. Перед свадьбой они подписали брачный контракт.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности развода Арианы Гранде

По согласию сторон Ариана выплатит Далтону 1,25 млн долларов, а также пара поделит пополам выручку от продажи дома в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Сверху 30-летняя певица возместит расходы Гомеса на адвокатов в размере 25 тысяч долларов.

Причина в бракоразводных документах была стандартная — "непримиримые разногласия". По информации издания, бывшим супругам удалось остаться в хороших отношениях.

"Они по-прежнему тепло ставятся и уважают друг друга. Ариана и Далтон хотели красиво развестись и убедиться в том, что все сделано правильно", — рассказал инсайдер.

Селена Гомес и Далтон Гомес. Фото: Google

Гранде начала встречаться с Далтоном Гомесом в январе 2020 года. Их свадьба состоялась 15 мая 2021 года. Ариана Гранде сейчас встречается с актером Итаном Слейтером, который ради нее ушел от жены. Недавно влюбленных видели на свидании в Диснейленде, они держались за руки.

Американский актер Итан Слейтер. Фото: Google

Со своей первой женой, Лилли Джей, Слейтер встречался со школы, у пары есть годовалый сын. По словам Джей, она узнала о разрыве с мужем незадолго до того, как новости появились в СМИ, и была в шоке, поскольку верила, что в ее семье все хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж экс-участницы The Black Eyed Peas раскрыл причины их развода. Также мы рассказывали, что Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе.

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