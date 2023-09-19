Тепер офіційно: Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом

Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Американська співачка Аріана Гранде вже офіційно подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком ріелтором Далтоном Гомесом, з яким прожила два роки. Вони розійшлися півроку тому. Це сталося нібито через різні графіки і стилі життя зірок, проте у заяві про розлучення причиною вказано "непримиренні розбіжності".

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

30-річна Аріана Гранде почала зустрічатися із Далтоном Гомесом у січні 2020 року. Їхнє весілля відбулося 15 травня 2021-го. Проте у лютому цього року пара оголосила про розрив. Розійшлися нібито без жодних конфліктів.

В липні стало відомо, що серце співачки знову зайняте. Аріана почала зустрічатися зі своїм колегою по фільму "Злі" Ітаном Слейтером.

Нещодавно Ітан подав на розлучення зі своєю дружиною Ліллі Джей. Вони були разом ще зі школи і виховують спільну дитину, яка народилася минулого року.

Скоріше за все це спонукало і Аріану Гранде зайнятися розлученням. Далтон не створював ніяких перешкод і не претендував на майно зірки. Джерела кажуть, що співачка випише колишньому чек, і на цьому все закінчиться.

Нагадаємо, нещодавно Аріана Гранде святкувала 10-річчя релізу першого альбому. А ще ми розповідали, що стиліст зірки пішов з модної індустрії.



