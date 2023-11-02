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Старшая дочь Ким Кардашьян плачет из-за жилищных условий своих родителей

2 ноября 2023 11:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Старшая дочь Ким Кардашьян плачет из-за жилищных условий своих родителей
Ким Кардашьян с дочерью Норт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян разоблачила условия проживания своего мужа, одиозного рэпера Канье Уэста. Поэтому их старшая дочь Норт плачет.

Об этом сообщает издание US Weekly.

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В новом эпизоде семейного реалити-шоу Кардашьянов Ким отметила, что ей бывает непросто с их старшей дочерью Норт. Как оказалось, девочка полностью поддерживает взгляды своего отца и предпочитает квартиру Канье вместо огромного поместья звездной мамочки.

"Норт пойдет к отцу и скажет: "Папа лучший. Он все это придумал. У него нет няни. У него нет повара. У него нет охраны. Он живет в квартире". И начинает плакать: "Почему у тебя нет квартиры? Не могу поверить, что у нас нет квартиры", — рассказала Ким.

Канье Вест
Канье Уэст с дочерью Норт. Фото: Google

Ким рассказала, что у нее есть и другие сложности с Норт. К примеру, дочь обиделась на нее за то, что бизнесвумен взяла в поездку не только ее, но и сына Сейнта, хотя Норт хотела, чтобы они поехали вдвоем. Кроме того, Норт настаивает на том, чтобы они готовили себе еду. Ранее Ким рассказывала, что Норт иногда ведет себя так, будто она единственный ребенок в семье.

Отметим, что Ким Кардашьян и любитель Путина и Гитлера Канье Уэст развелись в 2021 году. Поводом стало нестабильное поведение рэпера, вызванное биполярным расстройством, а также многочисленные скандалы вокруг него.

Ким и Канье
Ким Кардашьян и Канье Уэст до развода. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что дочь Ким Кардашьян в короне покорила обложку глянца. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян с дочерью на Хэллоуине оделись в героинь культового фильма.

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