Старшая дочь Поляковой показала редкое фото с подросшей сестрой

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Мария, активно ведет свою страницу в социальной сети. В этот раз девушка порадовала фолловеров редким фото с младшей сестрой Алисой.

Снимок Маша запостила в своем Instagram.

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18-летняя Маша Полякова показала фото, на котором позирует с 11-летней Алисой. Старшая сестра нежно обнимает младшую, которая уже заметно повзрослела.

"Не верю, что моя мала уже так выросла", — прокомментировала Маша Полякова фотографию.

Маша Полякова с сестрой Алисой. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Алиса не любит излишнего внимания к себе. Но фоловеры Маши засыпали девушек комплиментами и отметили, что старшая похожа на свою звездную маму, а младшая — на папу.

Ранее в интернете появилась статья под названием "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться", что возмутило певицу. Редакция "Главреда" удалила материал, но артистка решила пойти в суд.

После выхода бодишеймерского материала о старшей дочери Поляковой, Марии, Полякова заявила, что будет обращаться в суд и доведет дело до конца, сколько бы ей это ни стоило.

Напомним, мы рассказывали, как Полякова сбрасывает лишние килограммы.

Ранее мы писали, что Полякова побывала на концерте Бейонсе и заподозрила ее в плагиате.