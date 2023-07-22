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Старша донька Полякової показала рідкісне фото з підрослою сестрою

22 липня 2023 11:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Старша донька Полякової показала рідкісне фото з підрослою сестрою
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Цього разу дівчина порадувала фоловерів рідкісним фото з молодшою сестрою Алісою.

Знімок Маша запостила у своєму Instagram.

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18-річна Маша Полякова показала фото, на якому позує з 11-річною Алісою. Старша сестра ніжно обіймає меншу, яка помітно подорослішала.

"Не вірю, що моя мала вже так виросла", — прокоментувала Маша Полякова світлину.

 

Маша Полякова з сестрою Алісою. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Аліса не любить зайвої уваги до себе. Тож фоловери Маші засипали дівчат компліментами та відзначили, що старша схожа на свою зіркову маму, а менша — на тата.

Раніше в інтернеті з'явилася стаття під назвою "Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися", це обурило зірку. Редакція видання "Главред" видалила матеріал, але артистка вирішила піти до суду.

Після виходу бодішеймерського матеріалу про старшу доньку Полякової, Марію, Оля Полякова заявила, що звертатиметься до суду та доведе справу до кінця, скільки б їй це не коштувало.

Нагадаємо, ми розповідали, як Полякова скидає зайві кілограми. 

Раніше ми писали, що Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила її у плагіаті.

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