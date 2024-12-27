Старший сын Екатерины Осадчей вернулся в Украину во время войны.

Екатерина Осадчая с сыном. Фото: instagram.com/kosadcha

Вся семья телеведущей Екатерины Осадчей собралась вместе на зимние праздники. Вернулся в Украину и старший сын знаменитости Илья.

Кадрамы с семьей звезда поделилась в Instagram .

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Впервые за долгое время семье телеведущей удалось собраться вместе за праздничным столом.

В своем блоге ведущая поделилась счастливым фото, на котором показала сразу трех сыновей — 22-летнего Илью, 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила, сидя на диване рядом с мамой и бабушкой.

"Все ребята в сборе. Счастливая мама и бабушка", - порадовалась Осадчая.

Екатерина Осадчая с мамой и сыновьями Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что старший сын Осадчей от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком живет в США.

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