Стартует новый сезон телешоу "Я люблю Украину" с Мишиной, Дантесом и Ткачем: чего ждать

Ведущая и капитаны команд шоу "Я люблю Украину". Фото: ТЕТ

Уже сегодня вечером, 15 октября, состоится премьера нового сезона развлекательного шоу "Я люблю Украину". Капитаны команд, а именно Владимир Дантес и Юрий Ткач, как и ведущая программы, актриса Ксения Мишина, остались неизменными.

Анонс шоу доступен для просмотра в соцсетях телеканала "ТЕТ", который транслирует шоу.

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Подробности нового сезона

Звездные команды сойдутся в креативных и увлекательных конкурсах. Так, в раунде "Знай наших" Ксения Мишина будет проверять, как хорошо Ткач, Дантес и другие участники разбираются в хобби, предпочтениях и жизнеописании украинцев, оставивших след в истории.

В раунде "Рідна мова" знаменитости будут соревноваться не только в знании правописания, но и делиться фольклором и народными мудростями. Их ждет тщательная проверка школьных знаний, забавные музыкальные паузы и множество интересного.

Хитмейкер этого лета Владимир Дантес устроит интеллектуальное противостояние с любимым юмористом страны Юрием Ткачем. Еженедельно они будут заручаться поддержкой лучших актеров, певцов, ведущих, художников, спортсменов и лидеров мнений и прыгать выше головы, чтобы доказать свою безграничную любовь к Украине.

"Все участники и моей команды, и команды Юры были прикольными, но Наталья Денисенко запомнилась больше всего, потому что была самой заряженной, с горящими глазами. Выпуск с ее участием превратился в настоящий праздник", — прокомментировал премьеру Владимир Дантес.

Напомним, ранее мы писали, что участники "Голосу країни" сразятся за участие в финале в необычном формате. Также мы рассказывали, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма планирует запуск собственного реалити-шоу.