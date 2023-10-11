Учасники "Голосу країни" змагатимуться за участь у фіналі в незвичному форматі

Ведучі та судді шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проєкту.

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" покажуть новий епізод європейського сезону "Голосу країни-13". На глядачів проєкту очікує перший з двох півфіналів, який вперше відбудеться у форматі "кросбатлів".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Виклик для тренера

Оновлений формат півфіналу пройде за новими правилами. Відтепер учасники з різних команд змагатимуться між собою. Під час ефіру тренер буде кидати виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу прийме виклик і запросить на сцену такого вокаліста, який стане своєму опонентудостойним конкурентом. На сцені учасники по черзі заспівають підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" оберуть глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. На голосування у глядачів є 30 секунд, після чого ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов оголосять переможців "кросбатлу". Тренерам доведеться приймати рішення просто на сцені, кого ж із учасників своєї команди відправити батлитись із суперником.

Нові правила на шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проєкту.

За правилами "кросбатлів", у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

Вперше такі правила півфіналу втілили у життя Сполучені Штати Америки та Франція. Третьою країною, яка втілила нововведення, стала Україна.

Розпочне епізод тренерка DOROFEEVA, яка викличе на батл Івана Клименка. Першим на сцену вийде Роман Панченко, який заспіває пісню "Formidable" улюбленого співака своєї зіркової наставниці Stromae. Його опоненткою стане вокалістка, яка тимчасово проживає у Торонто, Ліза Шафорос. Дівчина виконає пісню гурту Thirty Seconds to Mars "The Kill", що в перекладі означає "вбивство", яку вона перетворила на "The Heal", що означає "зцілення".

Учасниця шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проєкту.

"Скажу по-секрету, що за 3 дні до нового етапу ми поміняли Роману пісню. Сьогодні пісня мого улюбленого виконавця Stromae позвучить у новому звучанні", — каже DOROFEEVA.

Далі Іван Клименко викличе на батл Юлію Саніну. Під час зйомок "сліпих прослуховувань" на сцену "Голосу країни-13" вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та DOROFEEVA. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків.

Нагадаємо, ми писали, як тренери "Голосу країни-13" заробляли на життя до популярності.

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