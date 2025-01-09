Начались съемки фильма ужасов "Крик 7" — фото

Закулисье съемок фильма "Крик 6". Фото: Instagram/screammovies

Стартовали съемки седьмой части франшизы "Крик". Об этом объявил режиссер ленты, Кевин Уильямсон.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Начались съемки фильма "Крик 7"

В 2022-м франшиза вернулась после 11-летнего перерыва. Уже вышли пятая и шестая части, которые раскрыли миру талант, в частности, Дженны Ортеги. В новой ленте ее, кстати, уже не будет.

Кевин Уильямсон опубликовал традиционный предмет съемок фильмов, сериалов и рекламы — хлопушку-нумератор. По словам режиссера, он не имеет права публиковать никакой информации о проекте "Крик 7". Но не удержался и показал старт съемок, впрочем, без каких-то конкретных деталей.

Старт съемок фильма "Крик 7". Фото: Instagram/kevwilliamson

"Я надеюсь, что Spyglass Media Group и Paramount Pictures простят меня. Но когда у тебя один из лучших дней в твоей жизни, очень трудно держать его при себе", — заявил Кевин Уильямсон.

Известно, что в фильме "Крик 7" вернет на экраны Сидни Прескотт — главную героиню первых трех фильмов серии, которую играет Нив Кэмпбелл.Также в фильме появятся Кортни Кокс, Изабель Мэй, Селеста О'Коннор и другие актеры. Релиз фильма запланирован на 27 февраля 2026 года.

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