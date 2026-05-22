Главная Гламур Стиль 70-х возвращается: 4 трендовых маникюра на это лето

Дата публикации 22 мая 2026 11:39
Модный маникюр в стиле 70-х: 4 эффектных летних варианта
Мода на 70-е снова возвращается и на этот раз не только в одежде. Ретро-настроения все чаще заметны и в маникюре. Теплые оттенки, цветочные узоры, цветные волны снова стали популярными этим летом. И что самое приятное — такой дизайн маникюра не требует слишком длинных ногтей или сложных деталей.

Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade расскажет об этом подробнее.

Стилисты говорят, что особенность маникюра в стиле 70-х заключается в свободе. Здесь нет строгих правил или "правильных" сочетаний. Именно поэтому эти дизайны выглядят живыми, немного игривыми и совсем не скучными.

Дизайны маникюра на лето-2026

В этом сезоне особенно часто выбирают теплые цвета — горчичный, оранжевый, терракотовый, оливковый, шоколадный или бордовый. Они хорошо подходят к летнему загару и легко сочетаются с базовым гардеробом. Но если хочется чего-то более яркого — в тренде также насыщенный розовый, лимонный и сочный оранжевый.

Один из самых модных вариантов — маникюр с цветными завитками. Такие плавные линии сразу добавляют образу настроения и выглядят очень по-летнему. Особенно эффектно они смотрятся на светлой или молочной базе.

Не менее популярными остаются цветы — в первую очередь ромашки и мелкие ретро-узоры. Они могут быть как яркими, так и минималистичными. Часто мастера добавляют зеленый оттенок авокадо или приглушенный желтый — это сразу создает ту самую атмосферу 70-х.

Еще один тренд — геометрия. Разноцветные фигуры, волны, сочетание нескольких теплых цветов на одном ногте выглядят интересно даже в простом исполнении. Такой маникюр точно не затеряется среди классических нюдовых вариантов.

Кстати, современный ретро-маникюр уже не привязан к длине ногтей. Если когда-то в моде были длинные акриловые формы, то сейчас стили 70-х легко адаптируются и под короткие ногти. Поэтому попробовать этот тренд может буквально каждая.

Ранее мы писали о том, какие культовые духи от Dior стоит рассмотреть на это лето. Они будто созданы для этого времени года.

Также мы сообщали, от каких женских ароматов мужчины не в восторге. На самом деле им совсем другие нотки нравятся.

Юлия Радар - Редактор
