Модний манікюр у стилі 70-х: 4 ефектних літніх варіанти

Мода на 70-ті знову повертається і цього разу не лише в одязі. Ретро-настрої все частіше помітні й у манікюрі. Теплі відтінки, квіткові візерунки, кольорові хвилі знову стали популярними цього літа. І що найприємніше — такий дизайн манікюру не вимагає надто довгих нігтів чи складних деталей.

Стилісти кажуть, що особливість манікюру в стилі 70-х полягає в свободі. Тут немає строгих правил або "правильних" поєднань. Саме тому ці дизайни мають живий, трохи грайливий і зовсім не нудний вигляд.

Дизайни манікюру на літо-2026

Цього сезону особливо часто обирають теплі кольори — гірчичний, помаранчевий, теракотовий, оливковий, шоколадний або бордовий. Вони добре пасують до літньої засмаги та легко поєднуються з базовим гардеробом. Але якщо хочеться чогось яскравішого — у тренді також насичений рожевий, лимонний і соковитий помаранчевий.

Один із наймодніших варіантів — манікюр із кольоровими завитками. Такі плавні лінії одразу додають образу настрою й виглядають дуже по-літньому. Особливо ефектно вони виглядають на світлій або молочній базі.

Не менш популярними залишаються квіти — передусім ромашки та дрібні ретро-візерунки. Вони можуть бути як яскравими, так і мінімалістичними. Часто майстри додають зелений відтінок авокадо або приглушений жовтий — це одразу створює ту саму атмосферу 70-х.

Ще один тренд — геометрія. Різнокольорові фігури, хвилі, поєднання кількох теплих кольорів на одному нігті мають цікавий вигляд навіть у простому виконанні. Такий манікюр точно не загубиться серед класичних нюдових варіантів.

До речі, сучасний ретро-манікюр вже не прив’язаний до довжини нігтів. Якщо колись у моді були довгі акрилові форми, то зараз стилі 70-х легко адаптуються і під короткі нігті. Тому спробувати цей тренд може буквально кожна.

