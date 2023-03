Стилист Гранде, Зендей, Хадид и других звезд уходит из модной индустрии: что стало причиной

Голливудский стилист Лоу Роуч и певица Ариана Гранде

Известный голливудский стилист Лоу Роуч, одевающий на светские мероприятия многих топовых звезд и находящийся на пике своей карьеры, неожиданно заявил о ее завершении.

Это он сделал в своих соцсетях.

Подробности

44-летний стилист певиц Селин Дион, Арианы Гранде, актрисы Зендеи, супермодели Беллы Хадид и других звезд опубликовал картинку с красным знаком Retired (в переводе с английского "в отставке"). Так Лоу Роуч заявил об уходе из мира моды. Причиной стала изнанка индустрии.

"Моя чаша пуста... Спасибо всем, кто поддерживал меня и мою карьеру на протяжении многих лет. Я так благодарен каждому человеку, который доверил мне свой образ. Если бы этот бизнес был связан только с одеждой, я бы занимался им до конца своих дней. Но, к сожалению, это не так! Политика, ложь и слухи в конце концов доконали меня! Вы победили... Я ухожу", — написал Роуч.

В соцсетях говорят, что последней каплей для стилиста стало то, что на последнем показе Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже ему не досталось место в первом ряду рядом с Зендей. Вроде бы это сильно оскорбило Лоу.

Роуч начал карьеру в индустрии моды с открытия винтажного магазина Delicious Vintage в Чикаго, куда в 2009 году заглянул рэпер Канье Уэст, а с ним и папарацци. В 2011-м клиент магазина, оказавшийся другом отца Зендеи, рассказал стилисту, что 14-летней актрисе совсем не в чем пойти на премьеру песни Джастина Бибера Never Say Never. С этого времени началось многолетнее успешное сотрудничество, а также дружба между актрисой и Лоу Роучем.

