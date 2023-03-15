Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стиліст Гранде, Зендеї, Хадід та інших зірок йде з модної індустрії: що стало причиною arrow

Стиліст Гранде, Зендеї, Хадід та інших зірок йде з модної індустрії: що стало причиною

15 березня 2023 18:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський стиліст Лоу Роуч та співачка Аріана Гранде
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Відомий голлівудський стиліст Лоу Роуч, який одягає на світські заходи багатьох топових зірок і перебуває на піку своєї кар'єри, несподівано заявив про її завершення.

Це він зробив у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Деталі 

44-річний стиліст співачок Селін Діон, Аріани Гранде, акторки Зендеї, супермоделі Белли Хадід та інших зірок опублікував картинку  з червоним знаком Retired (в перекладі з англійської "у відставці"). Так Лоу Роуч заявив про відхід зі світу моди. Причиною став виворіт індустрії. 

"Моя чаша порожня... Дякую всім, хто підтримував мене і мою кар'єру протягом багатьох років. Я так вдячний кожній людині, яка довірила мені свій образ. Якби цей бізнес був пов'язаний тільки з одягом, я займався б ним до кінця своїх днів. Але, на жаль, це не так! Політика, брехня і чутки врешті-решт доконали мене! Ви перемогли... Я йду", — написав Роуч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Law Roach (@luxurylaw)

 У соцмережах подейкують, що останньою краплею для стиліста стало те, що на останньому показі Louis Vuitton в рамках Тижня моди у Парижі йому не дісталося місце в першому ряду поряд з Зендей. Начебто це сильно образило і обурило Лоу.

Роуч розпочав кар'єру в індустрії моди з відкриття вінтажного магазину Delicious Vintage у Чикаго, куди 2009 року заглянув репер Каньє Вест, а з ним і папараці. У 2011-му клієнт магазину, який виявився другом батька Зендеї, розповів стилісту, що 14-річній актрисі зовсім нема в чому піти на прем'єру пісні Джастіна Бібера Never Say Never. З того часу розпочалася багаторічна успішна співпраця, а також дружба між акторкою та Лоу Роучем. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Німеччина" завітала на церемонію "Оскар-2023" в сукні українського бренду, яку шили під час обстрілів. Також ми розповідали, що у соцмережах жорстко розкритикували колекцію української дизайнерки Юлії Айсіної у стилі мілітарі.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:52 У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

18:43 Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп

Новина з фото

18:36Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

Новина з фото

18:34 У Маріуполі помітили нові позначки на техніці росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з фото

18:27 На Львівщині вводять е-квиток в автобусах: подробиці

Новина з фото

18:20 Одеські шаблісти завоювали золоту та срібну медалі національних змагань

18:13 Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс застави

18:11 Нацбанк назвав найважливіші об’єкти платіжної інфраструктури в Україні: список

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

Актуальне по темі

None 15 Березень 18:53

У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

None 15 Березень 15:02

Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

None 15 Березень 18:43

Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп

None 15 Березень 18:37

Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB