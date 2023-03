Стиліст Гранде, Зендеї, Хадід та інших зірок йде з модної індустрії: що стало причиною

Голлівудський стиліст Лоу Роуч та співачка Аріана Гранде

Відомий голлівудський стиліст Лоу Роуч, який одягає на світські заходи багатьох топових зірок і перебуває на піку своєї кар'єри, несподівано заявив про її завершення.

Це він зробив у своїх соцмережах.

Деталі

44-річний стиліст співачок Селін Діон, Аріани Гранде, акторки Зендеї, супермоделі Белли Хадід та інших зірок опублікував картинку з червоним знаком Retired (в перекладі з англійської "у відставці"). Так Лоу Роуч заявив про відхід зі світу моди. Причиною став виворіт індустрії.

"Моя чаша порожня... Дякую всім, хто підтримував мене і мою кар'єру протягом багатьох років. Я так вдячний кожній людині, яка довірила мені свій образ. Якби цей бізнес був пов'язаний тільки з одягом, я займався б ним до кінця своїх днів. Але, на жаль, це не так! Політика, брехня і чутки врешті-решт доконали мене! Ви перемогли... Я йду", — написав Роуч.

У соцмережах подейкують, що останньою краплею для стиліста стало те, що на останньому показі Louis Vuitton в рамках Тижня моди у Парижі йому не дісталося місце в першому ряду поряд з Зендей. Начебто це сильно образило і обурило Лоу.

Роуч розпочав кар'єру в індустрії моди з відкриття вінтажного магазину Delicious Vintage у Чикаго, куди 2009 року заглянув репер Каньє Вест, а з ним і папараці. У 2011-му клієнт магазину, який виявився другом батька Зендеї, розповів стилісту, що 14-річній актрисі зовсім нема в чому піти на прем'єру пісні Джастіна Бібера Never Say Never. З того часу розпочалася багаторічна успішна співпраця, а також дружба між акторкою та Лоу Роучем.

