Футболка, которая прослужит не один сезон: как выбрать подходящую модель на лето

Девушка в белой базовой футболке. Фото: magnific

Найти хорошую базовую футболку — непростая задача. На вид они все похожи, но в одной можно выглядеть просто великолепно, а в другой — наоборот. Обычно при выборе футболки все обращают внимание только на длину и цвет. Но это ошибка.

Новини.LIVE со ссылкой на стилиста Алену Мясоед объяснят, в чем может быть дело.

Как выбрать футболку на лето

Ткань должна быть плотной

Очень тонкие футболки покупать не стоит. Они быстро растягиваются и выглядят дешево. Выбирайте плотную ткань, которая держит форму. Если рукава висят как тряпки и морщатся — оставьте эту вещь в магазине. Хорошая футболка делает силуэт четким и аккуратным.

Смотрите на воротник

Читайте также:

Горловина — это самое слабое место. Она растягивается первой, потому что каждый день приходится надевать футболку через голову. Поэтому перед покупкой хорошо проверьте воротник. Он должен быть плотным и упругим. Если он уже на вешалке тонкий и мягкий, то после первой стирки пойдет волнами.

Заходите в мужской отдел

В женских отделах футболки часто слишком тонкие или обтягивающие. В мужском отделе вещи обычно шьют из лучшего и более плотного трикотажа. Не бойтесь покупать там вещи. Мужской оверсайз сидит на девушках очень стильно и держит форму гораздо лучше.

Итак, главное при выборе:

Материал плотный и не просвечивает.

Рукава держат форму, а не висят.

Воротник прочный и плотный.

Хорошая футболка подойдет и к джинсам, и под пиджак. Просто выбирайте качественную ткань, а не просто бренд.

Ранее мы писали о том, в каком летнем платье вы будете выглядеть стильно. Его характеризуют не только тонкие бретельки.

Также Новини.LIVE сообщали, какие босоножки на пике популярности этим летом. Их обожала в свое время принцесса Диана.