Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Стилист объяснила, какой должна быть базовая футболка на лето

Стилист объяснила, какой должна быть базовая футболка на лето

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 10:37
Футболка, которая прослужит не один сезон: как выбрать подходящую модель на лето
Девушка в белой базовой футболке. Фото: magnific

Найти хорошую базовую футболку — непростая задача. На вид они все похожи, но в одной можно выглядеть просто великолепно, а в другой — наоборот. Обычно при выборе футболки все обращают внимание только на длину и цвет. Но это ошибка.

Новини.LIVE со ссылкой на стилиста Алену Мясоед объяснят, в чем может быть дело.

Как выбрать футболку на лето

Ткань должна быть плотной

Очень тонкие футболки покупать не стоит. Они быстро растягиваются и выглядят дешево. Выбирайте плотную ткань, которая держит форму. Если рукава висят как тряпки и морщатся — оставьте эту вещь в магазине. Хорошая футболка делает силуэт четким и аккуратным.

Смотрите на воротник

Читайте также:

Горловина — это самое слабое место. Она растягивается первой, потому что каждый день приходится надевать футболку через голову. Поэтому перед покупкой хорошо проверьте воротник. Он должен быть плотным и упругим. Если он уже на вешалке тонкий и мягкий, то после первой стирки пойдет волнами.

Заходите в мужской отдел

В женских отделах футболки часто слишком тонкие или обтягивающие. В мужском отделе вещи обычно шьют из лучшего и более плотного трикотажа. Не бойтесь покупать там вещи. Мужской оверсайз сидит на девушках очень стильно и держит форму гораздо лучше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, главное при выборе:

  • Материал плотный и не просвечивает.
  • Рукава держат форму, а не висят.
  • Воротник прочный и плотный.

Хорошая футболка подойдет и к джинсам, и под пиджак. Просто выбирайте качественную ткань, а не просто бренд.

Ранее мы писали о том, в каком летнем платье вы будете выглядеть стильно. Его характеризуют не только тонкие бретельки.

Также Новини.LIVE сообщали, какие босоножки на пике популярности этим летом. Их обожала в свое время принцесса Диана.

лето одежда укороченные футболки
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации