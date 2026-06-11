Футболка, которая прослужит не один сезон: как выбрать подходящую модель на лето

Стилист объяснила, какой должна быть базовая футболка на лето
Найти хорошую базовую футболку — непростая задача. На вид они все похожи, но в одной можно выглядеть просто великолепно, а в другой — наоборот. Обычно при выборе футболки все обращают внимание только на длину и цвет. Но это ошибка.
Новини.LIVE со ссылкой на стилиста Алену Мясоед объяснят, в чем может быть дело.
Как выбрать футболку на лето
Ткань должна быть плотной
Очень тонкие футболки покупать не стоит. Они быстро растягиваются и выглядят дешево. Выбирайте плотную ткань, которая держит форму. Если рукава висят как тряпки и морщатся — оставьте эту вещь в магазине. Хорошая футболка делает силуэт четким и аккуратным.
Смотрите на воротник
Горловина — это самое слабое место. Она растягивается первой, потому что каждый день приходится надевать футболку через голову. Поэтому перед покупкой хорошо проверьте воротник. Он должен быть плотным и упругим. Если он уже на вешалке тонкий и мягкий, то после первой стирки пойдет волнами.
Заходите в мужской отдел
В женских отделах футболки часто слишком тонкие или обтягивающие. В мужском отделе вещи обычно шьют из лучшего и более плотного трикотажа. Не бойтесь покупать там вещи. Мужской оверсайз сидит на девушках очень стильно и держит форму гораздо лучше.
Итак, главное при выборе:
- Материал плотный и не просвечивает.
- Рукава держат форму, а не висят.
- Воротник прочный и плотный.
Хорошая футболка подойдет и к джинсам, и под пиджак. Просто выбирайте качественную ткань, а не просто бренд.
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