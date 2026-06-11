Футболка, що прослужить не один сезон: як обрати правильну модель на літо

Стилістка пояснила, якою має бути базова футболка на літо
Знайти хорошу базову футболку — складне завдання. На вигляд вони усі схожі, але в одній можна мати просто розкішний вигляд, а в іншій навпаки. Зазвичай при виборі футболки усі звертають увагу лише на довжину та колір. Але це помилка.
Новини.LIVE з посиланням на стилістку Альону Мясоєд пояснить, в чому може бути справа.
Як обрати футболку на літо
Тканина має бути товстою
Дуже тонкі футболки купувати не треба. Вони швидко розтягуються і мають дешевий вигляд. Вибирайте цупку тканину, яка тримає форму. Якщо рукава висять як ганчірки і зморщуються — залиште цю річ у магазині. Хороша футболка робить силует чітким і акуратним.
Дивіться на комір
Горловина — це найслабше місце. Вона розтягується першою, бо щодня доводиться вдягати футболку через голову. Тому перед покупкою добре перевірте комір. Він має бути щільним і пружним. Якщо він уже на вішалці тонкий і м'який, то після першого прання піде хвилями.
Заходьте у чоловічий відділ
У жіночих відділах футболки часто занадто тонкі або обтислі. У чоловічому відділі речі зазвичай шиють із кращого та щільнішого трикотажу. Не бійтеся купувати там речі. Чоловічий оверсайз сидить на дівчатах дуже стильно і тримає форму набагато краще.
Отже, головне при виборі:
- Матеріал цупкий і не світиться.
- Рукава тримають лінію, а не висять.
- Комір міцний і тугий.
Хороша футболка підійде і до джинсів, і під піджак. Просто обирайте якісну тканину, а не просто бренд.
Раніше ми писали про те, в якій літній сукні ви будете мати стильний вигляд. Її характеризують не тільки тонкі бретельки.
Також Новини.LIVE повідомляли, які босоніжки на піку популярності цього літа. Їх обожнювала свого часу принцеса Діана.