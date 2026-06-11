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Головна Гламур Стилістка пояснила, якою має бути базова футболка на літо

Стилістка пояснила, якою має бути базова футболка на літо

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 10:37
Футболка, що прослужить не один сезон: як обрати правильну модель на літо
Дівчина в білій базовій футболці. Фото: magnific

Знайти хорошу базову футболку — складне завдання. На вигляд вони усі схожі, але в одній можна мати просто розкішний вигляд, а в іншій навпаки. Зазвичай при виборі футболки усі звертають увагу лише на довжину та колір. Але це помилка. 

Новини.LIVE з посиланням на стилістку Альону Мясоєд пояснить, в чому може бути справа.

Як обрати футболку на літо

Тканина має бути товстою

Дуже тонкі футболки купувати не треба. Вони швидко розтягуються і мають дешевий вигляд. Вибирайте цупку тканину, яка тримає форму. Якщо рукава висять як ганчірки і зморщуються — залиште цю річ у магазині. Хороша футболка робить силует чітким і акуратним.

Дивіться на комір

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Горловина — це найслабше місце. Вона розтягується першою, бо щодня доводиться вдягати футболку через голову. Тому перед покупкою добре перевірте комір. Він має бути щільним і пружним. Якщо він уже на вішалці тонкий і м'який, то після першого прання піде хвилями.

Заходьте у чоловічий відділ

У жіночих відділах футболки часто занадто тонкі або обтислі. У чоловічому відділі речі зазвичай шиють із кращого та щільнішого трикотажу. Не бійтеся купувати там речі. Чоловічий оверсайз сидить на дівчатах дуже стильно і тримає форму набагато краще.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отже, головне при виборі:

  • Матеріал цупкий і не світиться.
  • Рукава тримають лінію, а не висять.
  • Комір міцний і тугий.

Хороша футболка підійде і до джинсів, і під піджак. Просто обирайте якісну тканину, а не просто бренд.

Раніше ми писали про те, в якій літній сукні ви будете мати стильний вигляд. Її характеризують не тільки тонкі бретельки.

Також Новини.LIVE повідомляли, які босоніжки на піку популярності цього літа. Їх обожнювала свого часу принцеса Діана.

літо одяг укорочені футболки
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
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