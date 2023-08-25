Стилисты "Голоса країни-13" рассказали, как одевали тренеров нового европейского сезона

Тренеры "Голоса країни-13". Фото: менеджмент проекта

Вскоре на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера европейского сезона "Голоса країни", который снимается в Варшаве. В красные кресла проекта сели суперзвезды современности Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Стилисты телеканала "1+1 Украина" выбрали для тренеров наряды от украинских дизайнеров.

"Тренеры "Голосу країни", участники и все ведущие телеканала "1+1 Украина" уже минимум 9 лет подряд показывают зрителям, что носить украинское это модно и патриотично. Очень приятно смотреть на то, как когда-то маленькие ателье вырастают в крутые и большие бренды, которые выбирают как украинцы, так и мировые звезды. Большинство украинских брендов успешно продаются на международных платформах и в самых известных европейских мультибрендовых магазинах", — говорит главная стилистка канала "1+1 Украина" Ольга Слонь.

DOROFEEVA. Фото: менеджмент проекта

Для съемок "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA выбрала лук от бренда The COAT, который нередко можно увидеть на Первой Леди Украины Елене Зеленской. DOROFEEVA была одета в кроп-жакет и юбку серого цвета с тонкой белой полоской.

"В этом сезоне мега актуальными стали кроп-жакеты, удлиненные рукава, мини и экстра-мини юбки. Поэтому команда стилистов телеканала "1+1 Украина" дала нам задачу создать трендовый образ для Нади. Мы выбрали ткань в сером цвете с полоской из нашей новой коллекции и сделали цветной акцент, который собирает образ вместе и делает его ближе к Наде по духу. У нее всегда есть свои прикольные фишки, и в этом образе действительно очень чувствуется ее стиль. После нескольких примерок Надя прислала мне детское фото, на котором она изображена в похожем наряде, и сказала: посмотри, я не изменяю своему ДНК", — говорит дизайнер Катя Сильченко.

DOROFEEVA поделилась, что пока у нее нет желания надевать что-нибудь яркое, поэтому этот образ почти сразу ей отозвался.

"Во-первых, я люблю костюмы в любых проявлениях. И из-за моей фигуры, как бы я ни старалась, все выглядит в стиле аниме. Этот довольно "анимальный" лук мне по душе: он комфортен, но и в то же время сдержан. Сейчас, честно говоря, не хочется надевать ничего яркого и праздничного", — комментирует свой образ DOROFEEVA.

Артём Пивоваров. Фото: менеджмент проекта

Тренер-дебютант Артем Пивоваров примерил образ от житомирского бренда мужской одежды OST WON. Певец был одет в черный брючный костюм с жилетом, обрамленным белой шерстяной лентой. Дизайнер бренда Ната Краевская делится, что для нее было важно передать через одежду характер и ценности Артема.

"Артем — это человек безумной широты восприятия, имеющий огромный дар и талант. Он — человек с открытой и доброй душой, очень скромный, сдержанный и одновременно он — торнадо чистой энергии. В его образе сочетается все самое важное, что мне хотелось бы выразить на языке одежды — это черный цвет, элементы светлых тканей из шерсти — то есть чистота, открытость, эстетика. Его образ сделан из легкой костюмной шерсти с элементами ручной работы", — говорит Ната.

Ивана Клименко. Фото: менеджмент проекта

А вот образ для тренера и соучредителя лейбла ЕНКО Ивана Клименко готовили по заказу стилисты телеканала "1+1 Украина". Продюсер был одет в широкие джинсы светло-голубого цвета и интересный свитшот терракотового цвета с узорами ковра.

"Иван Клименко является сооснователем группы Kalush Orchestra и человеком, который придумал образ Килиммена. Именно поэтому мы создали для него уникальный свитшот с принтом ковра. Для этого мы использовали ткань из подержанных вещей, которые были запринтованы и перешиты под тренера, потому что для Ивана важно сохранять экологичность потребления", — говорит Ольга Слонь.

Юлия Санина. Фото: менеджмент проекта

Юлия Санина для первого этапа проекта выбрала образ, отражающий ее любовь к рок-музыке — черные кожаные брюки с перфорацией. Романтичность образа добавила куртка от украинского бренда Paskal украшенная кожаными бабочками и топ с цепями серебряного цвета.

"Для Юлии Саниной мы подобрали куртку от бренда Paskal, который давно есть в расписании парижской недели моды. Одежду этого бренда очень сложно перепутать с другой. Она невероятная, легкая и романтичная", — говорит Ольга Слонь.

Недавно стало известно, что в этом году у "Голоса страны" впервые появится саундтрек, зазвучащий голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко.

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