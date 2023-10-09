Стильная домохозяйка: подруга Криштиану Роналду снялась для Vogue
Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Vogue Portugal. В фотосессии модель примеряла два разных образа.
Снимками Джорджина поделилась в своем Instagram.
Стильные образы Джорджины Родригес
Модель на одной обложке позирует а-ля стильная домохозяйка со стиральным порошком, на другой — в образе гламурной дивы в нарядном платье с колье.
"Моя первая двойная обложка для Vogue", — прокомментировала фото звезда.
Джорджина Родригес, испанска с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, которую все знают в Мадриде и в любом другом уголке планеты.
"В будущем каждый станет всемирно известным на 15 минут". Фраза, якобы произнесенная Энди Уорхолом в 1968 году, стала предсказанием культуры знаменитостей, в которой мы живем. В столетии, "сформированном одержимостью славой", как пишет София Лукас, главный редактор Vogue Portugal, видим пути к успеху и сомнения, скрывающиеся за вниманием и гламуром. На 320 страницах октябрьский выпуск рассказывает об аплодисментах и похвале, но также размышляет о темной стороне славы", — пишут в соцсетях издания.
Напомним роскошная невеста Роналд стала украшением Венецианского кинофестиваля.
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