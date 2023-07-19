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Стильная Ирина Билык устроила фотосессию с младшим сыном

19 июля 2023 17:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стильная Ирина Билык устроила фотосессию с младшим сыном
Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Ирина Билык порадовала фолловеров редкими кадрами со своим младшим сыном. Звезда восхитила сеть процессом фотосессии с ребенком

Видео певица показала в своем Instagram и TikTok.

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Младшего сына Билык воспитывает от третьего брака с режиссером Асланом Ахмадовым. На видео певица позирует весело с ребенком. Для съемки артистка надела стильную шляпу, черное платье и пиджак.

Сына Табриза Ирине Билык в 2015 году родила суррогатная мать. Мальчик является вторым сыном звезды. Отец ребенка русский режиссер Аслан Ахмадов. В 2021 году с ним Билык развелась.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс-мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.

Певица Ирина Билык уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.

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