Стильная Ирина Билык устроила фотосессию с младшим сыном

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Певица Ирина Билык порадовала фолловеров редкими кадрами со своим младшим сыном. Звезда восхитила сеть процессом фотосессии с ребенком

Видео певица показала в своем Instagram и TikTok.

Читайте также:

Семейная фотосессия

Младшего сына Билык воспитывает от третьего брака с режиссером Асланом Ахмадовым. На видео певица позирует весело с ребенком. Для съемки артистка надела стильную шляпу, черное платье и пиджак.

Сына Табриза Ирине Билык в 2015 году родила суррогатная мать. Мальчик является вторым сыном звезды. Отец ребенка русский режиссер Аслан Ахмадов. В 2021 году с ним Билык развелась.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс-мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.

Певица Ирина Билык уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.