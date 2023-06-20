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Стильная Кейт Миддлтон воспроизвела легендарный образ принцессы Дианы

20 июня 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон воспроизвела легендарный образ принцессы Дианы
Принцесса Уэльская Кейт Миддтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльска Кейт Миддтон и герцогиня Эдинбургской Софи. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддтон. Фото: Reuters

 

Кейт Миддтон с мужем. Фото: Reuters

Для выхода Кейт Миддтон выбрала платье от лондонского дизайнера Alessandra Rich, шляпку от Philip Treacy, серьги, которые в свое время носила Леди Ди, туфли марки Jennifer Chamandi. Дополнила образ спокойным макияжем и стильной прической.

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Кейт Миддлтон и принцесса Диана в схожих платьях и обуви. Скриншот: instagram.com/weddingspaparazzi/

Кстати, в похожем платье в горох от Victor Edelstien в свое время вышла в люди экс-супруга короля Чарльза ІІІ. Принцесса Диана появилась в наряде в 1988 году на скачках в Аскоте.

Итальянская дизайнер Alessandra Rich ранее призналась, что вдохновляется такими легендарными фигурами как принцесса Диана. Кейт Миддлтон не впервые надевает платья от Alessandra Rich, ранее она появилась в наряде бренда на похоронах принца Филиппа.

Ранее принцесса Уэльская присоединилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем сделала сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

Напомним, королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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