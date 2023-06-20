Стильная Кейт Миддлтон воспроизвела легендарный образ принцессы Дианы
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.
Об этом пишет Daily Mail.
Пример для подражания
Члены Британской королевской семьи посетили мероприятие в честь Благороднейшего Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Для выхода Кейт Миддтон выбрала платье от лондонского дизайнера Alessandra Rich, шляпку от Philip Treacy, серьги, которые в свое время носила Леди Ди, туфли марки Jennifer Chamandi. Дополнила образ спокойным макияжем и стильной прической.
Кстати, в похожем платье в горох от Victor Edelstien в свое время вышла в люди экс-супруга короля Чарльза ІІІ. Принцесса Диана появилась в наряде в 1988 году на скачках в Аскоте.
Итальянская дизайнер Alessandra Rich ранее призналась, что вдохновляется такими легендарными фигурами как принцесса Диана. Кейт Миддлтон не впервые надевает платья от Alessandra Rich, ранее она появилась в наряде бренда на похоронах принца Филиппа.
Ранее принцесса Уэльская присоединилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем сделала сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.
Напомним, королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.